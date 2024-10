City-Star Foden mit kuriosem Zukunftsplan

Manchester-City-Star Phil Foden plant nach seiner Fußball-Karriere sein Hobby intensiver zu verfolgen. Der Mittelfeldspieler möchte einen eigenen Angel-Vlog starten.

Das verkündete der 24-Jährige auf dem YouTube-Kanal des Angel-Zubehör-Herstellers Korda. Fodens Leidenschaft für das Angeln war auch zuvor kein Geheimnis. Der England-Star gab zu, sich während der Europameisterschaft im Sommer auch an den deutschen Gewässern probiert zu haben: „Zu unserem Quartier gehörten neben einem Golfplatz auch ein paar Seen. Also habe ich die Route rausgeholt und einige Karpfen gefangen.“

Eine Vater-Sohn-Sache

„Als ich etwa fünf Jahre alt war, nahm mein Vater mich mit und seitdem liebe ich es. Erst habe ich geangelt, was immer ich kriegte, meist kleinere Fische. Je häufiger ich es machte, desto größer wurden sie, vor allem Karpfen“, blickt Foden zurück. Das ihm sein Hobby sehr am Herzen liegt, deutete er bereits in der Vergangenheit an. Nach seinem ersten Premier-League-Titel mit den Citizens im Jahr 2018 gab der Engländer zu, die Meisterfeier geschwänzt zu haben, um mit seinem Vater Nachtangeln zu gehen.

Karriereende nicht in Sicht

Foden, der bereits mit 17-Jahren für City debütierte, ist heute 24 und dürfte demnach noch einige Jahre auf dem Fußballplatz vor sich haben. Am Dienstagabend steht für den englischen Meister als nächstes das Champions-League-Spiel gegen Slovan Bratislava an.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago