CL-Quali: Das sind die möglichen Gegner von Rapid

Am heutigen Montag wird die dritte Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League in Nyon ausgelost. Rapid Wien bezwang in der 2. Quali-Runde Lokomotive Zagreb und fixierte damit den Aufstieg in die dritte Runde. Doch auf welche Mannschaft können die Hütteldorfer in der dritten Quali-Runde treffen?

Die ungesetzten Hütteldorfer können auf drei Teams treffen. Dynamo Kiew, KAA Gent und SL Benfica sind die möglichen Rapid-Gegner.

Die dritte Quali-Runde geht am 15. und 16. September über die Bühne. Rapid ist bereits fix in der Gruppenphase der Europa League. Ein Sieg in der dritten CL-Quali-Runde würde den Aufstieg ins CL-Playoff bedeuten.

Bild: GEPA