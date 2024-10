Colts & Raimann kassieren knappe Niederlage in Houston

Die Indianapolis Colts haben mit dem österreichischen Football-Export Bernhard Raimann das Division-Duell mit den Houston Texans in der NFL knapp verloren. Das Team des 27-jährigen Wieners kassierte am Sonntag beim 20:23 die vierte Niederlage im achten Saisonspiel. Für die Texans um Quarterback C.J. Stroud war es hingegen der sechste Erfolg, auch beim Saisonauftakt im September war Houston mit einem 29:27 in Indianapolis siegreich geblieben.

Colts-Quarterback Anthony Richardson komplettierte bei der Rückkehr von Star-Runningback Jonathan Taylor nur zehn seiner 32 Passversuche, die Offensive um Left Tackle Raimann hatte große Schwierigkeiten. Ein Taylor-Touchdown machte die Schlussphase aber noch einmal spannend, das Comeback gelang allerdings nicht mehr. Damit haben die Texans im Kampf um die Play-offs in der AFC South bereits einen entscheidenden Vorteil.

Eine überraschende Niederlage, die sechste in der laufenden Saison, mussten die New York Jets mit Star-Quarterback Aaron Rodgers hinnehmen. Die Jets mussten sich bei den New England Patriots mit 22:25 geschlagen geben, obwohl Patriots-Quarterback Drake Maye früh verletzt ausfiel. Die Detroit Lions feierten unterdessen einen 52:14-Kantersieg gegen die Tennessee Titans, es war der sechste Erfolg im siebenten Saisonspiel.

Wie Colts: Dolphins verpassen Sieg bei Tagovailoa-Comeback knapp

Quarterback Tua Tagovailoa verpasste mit den Miami Dolphins beim Comeback nach wochenlanger Pause aufgrund einer erneuten Gehirnerschütterung einen Sieg nur knapp. Die Arizona Cardinals jubelten aufgrund eines Field Goals kurz vor Schluss über einen 28:27-Sieg in Florida. Die Cleveland Browns behielten überraschend gegen die Baltimore Ravens mit 29:24 die Oberhand. Ersatz-Quarterback Jameis Winston überzeugte mit drei Touchdown-Pässen.

