Comeback für Sturm? Jantscher kündigt Österreich-Rückkehr an

Ex-Sturm-Profi Jakob Jantscher kündigt seine Rückkehr nach Österreich an: Der Hongkong-Legionär will nach Ablauf seines Vertrages im Sommer nach Österreich zurückkehren – und fasst dabei auch seinen Ex-Verein ins Auge.

„Ich habe mir zuletzt viele Gedanken gemacht, ob es wert ist, noch ein Jahr anzuhängen. Ich habe in meiner Karriere so viel erlebt und gesehen. Finanziell habe ich es nicht nötig, außerdem gibt es Wichtigeres im Leben“, erklärt der 23-fache ÖFB-Teamspieler gegenüber krone.at. Demnach werde Jantscher weder seinen Vertrag bei Kitchee SC in Hongkong verlängern, noch eines der Angebote aus Südkorea oder Thailand annehmen.

Der 35-Jährige will stattdessen seine Karriere in Österreich fortsetzen und hat dabei zwei Optionen im Kopf: „Ich bin fit und spiele noch sehr gerne Fußball. Sturm II könnte ich mir vorstellen, auch Voitsberg wäre spannend.“

Für die Grazer bestritt Jantscher insgesamt 250 Spiele mit 58 Treffern, in seiner Karriere wurde er zweimal österreichischer Meister sowie viermal Cupsieger. Auch in Russland, der Türkei, den Niederlanden und der Schweiz war der Ex-Salzburg-Profi zwischenzeitlich aktiv. Bereits in der 213. Folge von DAB | Der Audiobeweis sprach der Offensivspieler bereits über eine Rückkehr nach Graz.

