Comeback im DFB-Tor: Neuer knackt mehrere Rekorde

Manuel Neuer ist zurück im deutschen Tor – und sorgt direkt für historische Zahlen! Der 40-Jährige feiert nach seiner Verletzung im WM-Auftaktspiel gegen Curaçao sein Comeback und steht wie erwartet in der Startelf. Dabei knackt er gleich mehrere Rekorde.

Für Neuer ist es nach Südafrika 2010, Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022 seine fünfte WM-Teilnahme. Das hat vor ihm in Deutschland nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geschafft.

Doch damit nicht genug: Mit exakt 40 Jahren, zwei Monaten und 19 Tagen ist der Bayern-Keeper nun auch der älteste deutsche Spieler der WM-Historie.

Gegen Curaçao absolviert der Keeper zudem sein 20. WM-Spiel. Damit zieht der Weltmeister von 2014 mit Hugo Lloris aus Frankreich gleich, der bislang den WM-Rekord unter den Torhütern hielt. Im nächsten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste kann Neuer sich dann die alleinige Bestmarke schnappen.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago