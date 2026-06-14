VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Jordanien!

Am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) ist es soweit: Das ÖFB-Team bestreitet in San Francisco gegen Jordanien das erste Spiel bei der WM 2026.

Mit Christoph Baumgartner fehlt ein Schlüsselspieler beim Turnier in Nordamerika, für den Offensivakteur wurde Dejan Ljubicic nachnominiert.

Wie soll Teamchef Ralf Rangnick sein bevorzugtes 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das WM-Auftaktspiel zusammen!

(Red.)

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