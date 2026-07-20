Conference League: Auf diese Quali-Gegner könnten Rapid und Austria treffen

Sowohl der SK Rapid als auch die Wiener Austria bestreiten in dieser Woche ihre Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League. Nun stehen auch die möglichen Gegner in der dritten Qualifikationsrunde fest.

Setzen sich die Hütteldorfer gegen den FC Santa Coloma durch, treffen sie anschließend auf den Sieger des Duells Paide Linnameeskond (Estland) gegen Zira FK (Aserbaidschan).

Sollte die Wiener Austria den lettischen Klub FK Liepāja ausschalten, würde in der dritten Qualifikationsrunde der Sieger aus dem Duell AEK Larnaka (Zypern) gegen Beitar Jerusalem (Israel) warten.

Die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest, werden jedoch in Kürze festgelegt.