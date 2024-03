Conference League: Auslosung Viertel- und Halbfinale LIVE im TV und Stream

Am 15. März wird in der UEFA Europa Conference League das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel ausgelost. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

In der UEFA Europa Conference League stehen quasi drei Auslosungen an. Neben dem Viertel- und Halbfinale wird auch das „Heimteam“ für das Finale ausgelost.

Mit dem SK Sturm Graz ist noch eine österreichische Mannschaft mehr im Wettbewerb vertreten. Nach der 0:3-Niederlage im eigenen Stadion muss der SK Sturm auf die Sensation im Rückspiel gegen Lille hoffen (am Donnerstag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Sky Sport Austria ist LIVE dabei und zeigt die Auslosung im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport News.

Wann ist die Conference-League-Auslosung für das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel?

Die Auslosungen finden am Freitag, den 15. März 2024, um 14:00 Uhr in Nyon in der Schweiz statt. Zuvor überträgt Sky Sport Austria außerdem sowohl die Champions-League-Auslosung des Viertel- und Halbfinales als auch die Europa-League-Auslosung des Viertel- und Halbfinales.

Warum findet eine Auslosung für das Endspiel der Conference League statt?

Es hat administrative Gründe warum diese dritte Auslosung stattfindet. Dabei wird bestimmt, welche Mannschaft im Endspiel als „Heimteam“ geführt wird.

Conference-League-Auslosung: Übertragung auf Sky

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr die Auslosung der Conference League ab ca. 13:50 Uhr live verfolgen. Außerdem übertragen Sky Sport Austria 1 und Sport News die Auslosung live im TV.

Was: Conference-League-Auslosung für die Begegnungen der Viertelfinale, Halbfinale und des Endspiels

Wo: In der Sky Sport Austria App, auf skysportaustria.at und im TV auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport News

Wann: Freitag, den 15. März 2024, um 14 Uhr, Übertragungsbeginn ist um ca. 13:50 Uhr

Moderation: Gregor Teicher

Gast: Kai Dittmann

Reporter vor Ort: Uli Köhler

Conference League LIVE: Welche Teams sind bei der Auslosung dabei?

Bei der Auslosung der Viertelfinals, Halbfinals und des Endspiels der Europa Conference League sind die acht Mannschaften dabei, die das Achtelfinale der Europa Conference League überstanden haben.

Am 14. März wird feststehen, um welche Teams es sich dabei handelt:

FC Servette (SUI) / Viktoria Pilsen (CZE)

Ajax Amsterdam (NED) / Aston Villa (ENG)

FK Molde (NOR) / FC Brügge (BEL)

Royale Union Saint-Gilloise (BEL) / Fenerbahçe Istanbul (TUR)

Dinamo Zagreb (CRO) / PAOK Thessaloniki (GRE)

Sturm Graz (AUT) / LOSC Lille (FRA)

FC Maccabi Haifa (ISR) / AC Florenz (ITA)

Olympiacos Piräus (GRE) / Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Conference League LIVE: Wann findet das Viertelfinale statt?

Die Hinspiele finden am 11. und die Rückspiele am 18. April 2024 statt.

Conference-League-Spielplan 2023/24: Road to Athen

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

7. und 14. März 2024 Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 29. Mai 2024

Wo steigt das Conference-League-Finale 2024?

Das Finale der ECL-Saison 2023/24 steigt am 29. Mai 2024 im Agia-Sofia-Stadium in Athen. Die Heimspielstätte von AEK Athen fasst 32.500 Zuschauer.

