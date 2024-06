„Cooler geht es nicht im Fußball“: ÖFB-Spieler mit großer Vorfreude aufs Achtelfinale

„Gruppensieger, Gruppensieger“, war bis spät in die Nacht in den Straßen Berlins zu hören.

Österreichs Fußball-Nationalspieler befanden sich da längst bei einer Feier im Teamhotel, zu der auch ihre Familien und enge Freunde eingeladen waren. Die ÖFB-Kicker waren sich bewusst, was sie mit dem 3:2-Coup am Dienstag gegen die Niederlande geschafft hatten. Ins Achtelfinale gehen sie nun in der Favoritenrolle. „Jetzt beginnt eigentlich erst das Turnier“, meinte Marko Arnautovic.

„Es kann alles passieren“

Niemand habe der ÖFB-Auswahl im der schweren Gruppe den Poolsieg zugetraut. „Ich schätze mein Team immer auf Topniveau ein“, betonte Arnautovic. Schon gegen Frankreich habe man ein gutes Spiel gezeigt (0:1), gegen Polen dann den unbedingt notwendigen Sieg eingefahren (3:1). Nur wegen des Gruppensieges sei Österreich im Achtelfinale gegen die Türkei, Tschechien oder Georgien aber noch lange nicht Favorit. „Die Nationen, die weiterkommen, sind Topnationen“, behauptete Arnautovic. „In der ‚Knock-out Stage‘ kann alles passieren. Da musst du gewinnen.“

Tatsächlich würde Österreichs Reise, die nun so richtig Fahrt aufgenommen hat, mit einer Niederlage nächsten Dienstag in Leipzig jäh enden. Arnautovic wollte daher in weiser Voraussicht auch bei den Feierlichkeiten nicht über die Stränge schlagen. „Ich bin schon 35“, erinnerte der Inter-Mailand-Stürmer. „Ich muss langsam machen und schauen, dass ich regeneriere, damit ich dieselbe Qualität beim nächsten Spiel bringen kann.“