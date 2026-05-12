COPA ELEVEN: Premiere mit den Legenden in der „Gruabn“

Einmalige Chance mit dem Team der Copa Pele – Österreichs Fußball-Legenden laden im Juli in Graz zu einer besonderen Premiere!

Am 25. Juli kommt es zu einem besonderen Match an einem historischen Ort des österreichischen Fußballs: Bei COPA ELEVEN erhalten nun Hobbyspieler die einmalige Chance, sich mit den Legenden der Copa Pele zu messen. Die Stars der 80er- und 90er-Jahre kehren dabei auf das Spielfeld der Grazer „Gruabn“ zurück.

Für ein Spieldrittel lang können sich nun interessierte Hobbykicker einen Platz im Copa-Eleven-Team sichern. Gegner sind dann heimische Legenden wie Sky-Experte Andreas Herzog, Ivica Vastic, Thomas Flögel, Andreas Ogris, Toni Pfeffer, Christoph Leitgeb und Peter Pacult. Unterstützt werden die Spieler dabei von der Seitenlinie aus von Grazer Altstars wie Walter Schachner, Mario Haas und Hannes Reinmayr. Mindestens 18 Spieler des Legenden-Kaders werden fix beim Event dabei sein!

Abgerundet wird der Tag voller Nostalgie und Fußball-Leidenschaft zudem von sportlicher Action sowie einer Vielzahl von Stars zum Angreifen – Foto- und Autogrammwünsche inklusive!

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.