Thunder fegen Lakers aus den Playoffs: OKC komplettiert Sweep in Los Angeles

Mit einem starken Schlussspurt gewinnt Oklahoma City Spiel 4 bei den Los Angeles Lakers und ziehen nach einem klaren Sweep souverän ins nächste Playoff-Runde ein.

Die Oklahoma City Thunder haben ihre beeindruckende Playoff-Form eindrucksvoll bestätigt und die Los Angeles Lakers in Spiel 4 der Western-Conference-Halbfinalserie mit 115:110 besiegt. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel machte das Top‑Seed aus dem Westen den Sweep perfekt und ließ den Lakers keine Chance auf ein Comeback. Isaiah Hartenstein verbuchte fünf Punkte.

Vor 19.057 Zuschauern in der Crypto.com Arena entwickelte sich zunächst ein enges Spiel. Los Angeles startete energisch und führte nach dem ersten Viertel, doch Oklahoma City blieb ruhig und steigerte sich im weiteren Verlauf kontinuierlich. Spätestens in der zweiten Halbzeit kippte das Momentum endgültig zugunsten der Gäste.

OKC übernimmt nach Halbzeit Kontrolle

Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander übernahm OKC im dritten und vor allem im vierten Viertel zunehmend die Kontrolle. Der Thunder-Offensivleader setzte immer wieder entscheidende Akzente, attackierte konsequent den Korb und traf wichtige Würfe in der Crunchtime. Auch Chet Holmgren präsentierte sich erneut als Schlüsselfaktor – sowohl defensiv als Ringbeschützer als auch offensiv mit starker Präsenz unter dem Korb.

Die Lakers stemmten sich lange gegen das Saisonende. LeBron James zeigte erneut Führungsqualitäten und hielt sein Team mit wichtigen Punkten im Spiel. Dennoch fehlte es den Gastgebern in den entscheidenden Momenten an Durchschlagskraft und defensiver Stabilität. Ein stärkeres Schlussviertel der Thunder entschied die Partie schließlich zugunsten der Gäste, die mit einem dominanten vierten Abschnitt den Sieg einfuhren.

Hört James auf?

James, 41, hat bislang offen gelassen, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Nach der Schlusssirene gratulierte der Starspieler auf dem Feld fair den Siegern und ging dann schnell in die Kabine.

„Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bringt“, sagte James: „So, wie die Dinge stehen, habe ich viel Zeit, um mich zurückzulehnen.“ Er werde „nach Hause gehen, mich mit meiner Familie neu orientieren, mich mit ihr austauschen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werdet ihr natürlich erfahren, wofür ich mich entschieden habe.“