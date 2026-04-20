Crystal Palace ist am Montag in der englischen Fußball-Premier-League zum vierten Mal in Folge ungeschlagen geblieben.

Das Team des mit Saisonende scheidenden Trainers Oliver Glasner trennte sich zum Abschluss der 33. Runde zu Hause von West Ham United torlos. Die Gastgeber sind in der Tabelle 13., West Ham knapp über dem Strich 17. Durch den Punktgewinn der Gäste wurde auch der Abstieg der Wolverhampton Wanderers fix, die jetzt 16 Punkte Rückstand auf das „rettende Ufer“ haben.

Am Montagabend stiegen die Wolves „auf dem Sofa“ aus der Eliteklasse ab. Fünf Spieltage vor Saisonende kann der abgeschlagene Letzte mit 17 Punkten West Ham (33) nicht mehr einholen.

Wolves wegen Palace-Remis fixer Absteiger

Die Wolves hatten es am Wochenende verpasst, die mögliche Entscheidung mit einem Sieg zu vertagen. Wolverhampton verlor 0:3 bei Leeds United. Der Verein war zuletzt 2018 in die Premier League aufgestiegen und hatte zwischenzeitlich sogar im Europacup gespielt. Es ist der sechste Abstieg aus der Premier League in der Klubhistorie.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.