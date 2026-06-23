DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Hans Krankl & Martin Stranzl

In der fünften Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ sind Hans Krankl und Martin Stranzl zu Gast!

Großes Thema ist die 0:2-Niederlage des ÖFB-Teams gegen Argentinien. Was müssen die Lehren sein? Was ist vom anstehenden letzten Gruppenspiel gegen Algerien zu erwarten? Wie weit schafft es das Team von Ralf Rangnick bei der WM? Und wer sind bislang die Lieblingsstürmer von Hans Krankl?

DAB | Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Hans Krankl & Martin Stranzl

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