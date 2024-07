Dank Shakhtar: Champions League zurück auf Schalke

Shakhtar Donetsk trägt seine Champions-League-Spiele in der kommenden Saison im Stadion des FC Schalke 04 aus.

Wie der Gastgeber aus der 2. Fußball-Bundesliga in Deutschland mitteilte, trifft das auf alle Heimspiele der Ukrainer in der neuen Ligaphase des Wettbewerbes und mögliche weitere Begegnungen zu.

„96 Minuten, um den Krieg zu vergessen“: Shakhtars CL-Auftritte mehr als Ablenkung

„Wir freuen uns, dass wir unsere Spiele in einem der besten Stadien Deutschlands austragen können. Die positiven Erfahrungen der letzten Saison zeigen, dass Shakhtar eine starke Unterstützung durch die Fans in diesem Land hat, sowohl durch die Einheimischen als auch durch die ukrainischen Flüchtlinge“, sagte Shakhtar-Generaldirektor Serhij Palkin.

Nächstes Ausweichstadion nach Warschau & Hamburg

Die Partien der Ligaphase finden an insgesamt acht Spieltagen zwischen September und Jänner 2025 statt. Vier dieser Begegnungen werden in Gelsenkirchen ausgetragen. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Heimat war das ukrainische Spitzenteam bei seinen internationalen Heimspielen zuletzt in Städte wie Warschau und Hamburg ausgewichen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.