„Danke Deutschland“: Flick tobt wegen skurriler Handspiel-Szene

Eine skurrile Szene im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid bringt Hansi Flick zum Kochen. Hätte der FC Barcelona hier einen Elfmeter bekommen müssen? Diese Szene wird wohl bei vielen Bayern-Fans Erinnerungen wecken – jetzt bringt eine fast identische Kopie Hansi Flick zum Toben. Profitierte Atletico Madrid vom „Kinderfehler“ 2.0?

In der 54. Minute des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen Atletico Madrid sah die Lage für den FC Barcelona ohnehin schon nicht rosig aus. Zuvor hatte Pau Cubarsi den Platz nach einer Notbremse mit einer Roten Karte verlassen müssen, den fälligen Freistoß versenkte Julian Alvarez traumhaft schön im Netz der Katalanen.

Es folgte DIE Aufreger-Szene des Abends – das Camp Nou tobte! So auch Barca-Coach Hansi Flick nach der Partie: „Für mich ist das unglaublich. Auch der VAR – warum hat er sich nicht gemeldet und gesagt: ‚Schau‘ dir die Situation an‘?“

Doch was war passiert? Bei einem Abstoß legte sich Atletico-Keeper Juan Musso das Spielgerät zurecht. Doch dann entschied sich der Torhüter anders – und spielte den Ball zu seinem Innenverteidiger Marc Pubill, der neben ihm im Fünfmeterraum stand. Dieser kam schon in der 31. Minute für den verletzten David Hancko auf den Rasen und hatte sich direkt vor der Pause bereits eine Gelbe Karte abgeholt.

Die Szene im VIDEO