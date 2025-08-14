Danso nach verpasstem Supercup-Titel „verärgert und enttäuscht“

Nach der unglücklichen Niederlage im Duell um den UEFA-Supercup war der Ärger bei Kevin Danso groß.

Der ÖFB-Verteidiger musste sich am Mittwoch in Udine mit Tottenham Hotspur dem favorisierten Paris Saint-Germain trotz 2:0-Führung nach zwei späten Gegentoren mit 3:4 im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Ich bin wirklich verärgert und enttäuscht, dass es nicht für uns geklappt hat“, sagte Danso, nachdem er in der Innenverteidigung die PSG-Offensive entschärft hatte.

Danso, der seit einem halben Jahr beim Fußball-Europa-League-Sieger kickt und im Sommer fix für 25 Millionen Euro verpflichtet worden war, überzeugte als starker Rückhalt in der Abwehr, warf sich in Schüsse und schaltete sich auch im Angriff ein. „Du musst in der Defensive 90 Minuten gut stehen, leider haben wir das nicht ganz geschafft. Wenn du am Ende zwei Tore kassierst, ist es natürlich bitter“, blickte Danso wehmütig auf die Begegnung mit dem Champions-League-Sieger zurück. „Im Elfmeterschießen kann es in beide Richtungen gehen.“ Die Spurs hätten ihren Matchplan gut durchgeführt, betonte der 26-Jährige, deswegen sei die Niederlage sehr frustrierend und schwer zu schlucken.

Lee Kang-in (85.) und Goncalo Ramos (94.) glichen in der Schlussphase die Spurs-Führung durch Micky van de Ven (39.) und Cristian Romero (48.) aus und bescherten den offensiv über weite Strecken harmlosen Parisern ein Elferschießen. In diesem vergaben Van de Ven und Mathys Tel, der das Tor verfehlte und in der Folge laut Vereinsangaben rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien ausgesetzt war. „Wir sind entsetzt“, schrieben die Londoner in einem Statement über die Äußerungen auf den Online-Plattformen. „Mathys hat Mut und Tapferkeit bewiesen, indem er sich bereit erklärt hat, einen Elfmeter zu schießen. Doch diejenigen, die ihn beleidigen, sind nichts als Feiglinge, die sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen verstecken, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten.“

Tottenham kündigte an, mit den Behörden und den Social-Media-Plattformen zusammenzuarbeiten, um mit aller Härte gegen jede Person vorzugehen, die identifiziert werden kann. Für das Team von Neo-Trainer Thomas Frank, in der Vorsaison nur Tabellen-17. in der Premier League, geht es in der Liga am Samstag (ab 16.00 Uhr LIVE bei Sky!) gegen Aufsteiger Burnley los. „Wir haben gut gespielt und es gibt viel Positives, das wir mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir in der Premier League auch so starten und die Saison weit oben in der Tabelle beenden“, sagte Danso.

