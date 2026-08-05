Das Ankick-Update vor der 2. Runde 2026/27
Willkommen zum Ankick-Update! Hier halten wir dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden.
SPIELER-NEWS
Zugänge
Diese Spieler sind kürzlich in die Bundesliga gewechselt und können bereits auf dem Transfermarkt aufscheinen:
- Luis Balbo (ACF Fiorentina > Sturm Graz)
- Thomas Goiginger (vereinslos > WSG Tirol)
Abgänge
Diese Spieler haben die Bundesliga verlassen und sammeln bei Ankick keine Punkte mehr. Am besten so schnell wie möglich verkaufen:
- Adam Daghim (Red Bull Salzburg > TSG Hoffenheim)
- Emmanuel Ojukwu (TSV Hartberg > Kapfenberger SV)
- Peter Kiedl (Sturm Graz > Hansa Rostock)
Sperren
Diese Spieler sind in der nächsten Runde gesperrt und werden daher keine Punkte sammeln:
- Dominik Nisandzic (Austria Wien)
Verletzte/fragliche Spieler
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Ramiz Harakate (Kreuzbandriss)
- Amady Camara (Muskelverletzung)
- Filip Rozga (Muskelverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Otar Kiteishvili
- Jon Gorenc-Stankovic
- Luca Weinhandl
- Nelson Weiper
- John Mellberg (Wadenprobleme)
- Stefan Lainer (Fersenverletzung)
- Justin Omoregie (Oberschenkelverletzung)
- Johannes Moser (Adduktorenverletzung)
- Anrie Chase (Oberschenkelverletzung)
- Johannes Eggestein (angeschlagen)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Philipp Wiesinger
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)
- Martin Ndzie (Knieverletzung)
- Lorenz Szladits (Sprunggelenksverletzung)
- Dominic Vincze (Knieverletzung)
- Andrija Radulovic (Meniskusverletzung)
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Lukas Fridrikas (Knieverletzung)
- Michael Sollbauer (Bänderverletzung)
- Philipp Pomer (Innenbandanriss Knie)
- Otar Mamageishvili (Oberschenkelverletzung)
- Shingo Nakano (Operation)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Jacob Italiano (Muskelbündelriss)
- Tim Trummer (Oberschenkelverletzung)
- Tobias Koch (muskuläre Probleme)
- Haris Ismailcebioglu (Sprunggelenksverletzung)
DIE ANKICK 5ER-KETTE
Beim „Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. In der 2. Runde suchen wir den Spieler, der die meisten erfolgreichen Pässe spielt.