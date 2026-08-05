Das Ankick-Update vor der 2. Runde 2026/27

Willkommen zum Ankick-Update! Hier halten wir dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden.

SPIELER-NEWS

Zugänge

Diese Spieler sind kürzlich in die Bundesliga gewechselt und können bereits auf dem Transfermarkt aufscheinen:

Luis Balbo (ACF Fiorentina > Sturm Graz)

Thomas Goiginger (vereinslos > WSG Tirol)

Abgänge

Diese Spieler haben die Bundesliga verlassen und sammeln bei Ankick keine Punkte mehr. Am besten so schnell wie möglich verkaufen:

Adam Daghim (Red Bull Salzburg > TSG Hoffenheim)

Emmanuel Ojukwu (TSV Hartberg > Kapfenberger SV)

Peter Kiedl (Sturm Graz > Hansa Rostock)

Sperren

Diese Spieler sind in der nächsten Runde gesperrt und werden daher keine Punkte sammeln:

Dominik Nisandzic (Austria Wien)

Verletzte/fragliche Spieler

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Ramiz Harakate (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

Amady Camara (Muskelverletzung)

Filip Rozga (Muskelverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Otar Kiteishvili

Jon Gorenc-Stankovic

Luca Weinhandl

Nelson Weiper

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Wadenprobleme)

Stefan Lainer (Fersenverletzung)

Justin Omoregie (Oberschenkelverletzung)

Johannes Moser (Adduktorenverletzung)

Anrie Chase (Oberschenkelverletzung)

FK Austria Wien

Johannes Eggestein (angeschlagen)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Philipp Wiesinger

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Lorenz Szladits (Sprunggelenksverletzung)

Dominic Vincze (Knieverletzung)

Andrija Radulovic (Meniskusverletzung)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

TSV Hartberg

Lukas Fridrikas (Knieverletzung)

SV Ried

Michael Sollbauer (Bänderverletzung)

Philipp Pomer (Innenbandanriss Knie)

Wolfsberger AC

Otar Mamageishvili (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Shingo Nakano (Operation)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK 1902

Jacob Italiano (Muskelbündelriss)

Tim Trummer (Oberschenkelverletzung)

Tobias Koch (muskuläre Probleme)

SC Austria Lustenau

Haris Ismailcebioglu (Sprunggelenksverletzung)

DIE ANKICK 5ER-KETTE

Beim „Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. In der 2. Runde suchen wir den Spieler, der die meisten erfolgreichen Pässe spielt.