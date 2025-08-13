Das Ankick-Update vor der 3. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 3. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Sadik Fofana (GAK/Rote Karte)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Tim Oermann (Beinprellung)

Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)

Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)

Niklas Geyrhofer (Knie-OP)

Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Red Bull Salzburg

Christian Zawieschitzky (Wadenverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Moussa Yeo (Knieverletzung)

Karim Onisiwo (Oberschenkelverletzung)

Sota Kitano (Knöchelverletzung)

Frans Krätzig (muskuläre Probleme)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

FK Austria Wien

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Kelvin Boateng (Schlag auf den Knöchel)

Aleksandar Dragovic (Oberschenkelverletzung)

Wolfsberger AC

Chibuike Nwaiwu (Seitenbandriss im Knie)

Erik Kojzek (Ellenbogenverletzung)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenk)

Moritz Oswald (Sehneneinriss Fuß)

Jakob Schöller (Oberschenkel)

Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)

FC Blau-Weiß Linz

Alexander Briedl (Schambein)

LASK

Maximilian Entrup (Oberschenkelverletzung)

TSV Hartberg

Jürgen Heil (Schambein)

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Youba Diarra (unbekannte Verletzung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Ademola Ola-Adebomi (noch nicht spielberechtigt)

David Falkner (Meniskusverletzung)

Grazer AK

Petar Filipovic (Trainingsrückstand)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Lukas Jäger (unbekannte Verletzung)

SV Ried

Saliou Sane (Syndesmosebandriss)

Jonas Mayer (Krank)

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!