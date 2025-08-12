Sturm dabei: Das sind die Duelle im CL-Playoff

Nach der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde ist vor dem Playoff! Während der FC Salzburg in diesem Jahr fix die CL-Ligaphase verpasst, tritt Meister SK Sturm Graz im Playoff an, um den großen CL-Traum zu wahren.

Sturm trifft auf Norwegens Meister FK Bodö/Glimt und hofft auf die zweite CL-Teilnahme in Serie. Salzburgs Bezwinger Club Brügge trifft indes auf die Glasgow Rangers. Insgesamt werden sieben Plätze für die CL-Ligaphase 2025/26 vergeben.

Das Herz des europäischen Spitzenfußballs schlägt bei Sky – mit 508 Spielen der UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Conference League!

Sturm startet mit Auswärtsspiel

Spieltermine des Champions-League-Playoffs sind der 19./20. and 26./27. August 2025. Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an und ist bereits fix in der EL-Ligaphase, sollte der Einzug in die Champions League nicht gelingen.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht:

Meisterweg:

Ferencvaros Budapest – Qarabag FK

Roter Stern Belgrad – Pafos FC

FK Bodø/Glimt – SK Sturm Graz

Celtic Glasgow – Kairat Almaty

FC Basel – FC Kopenhagen

Ligaweg:

Fenerbahce Istanbul – Benfica Lissabon

Rangers FC – Club Brügge

(Red./APA)

Beitragsbild: Imago.