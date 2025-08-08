UEFA Champions League 2025/26: Modus, Spiele & alle Termine

Die UEFA Champions League startet in dieser Saison in ihre insgesamt 71. Ausgabe als Königsklasse des europäischen Fußballs. Hier findet ihr alle Informationen zum Format, den Spieltagen und zu allen weiteren wichtigen Terminen. Sky überträgt bis 2027 jede Saison 185 Spiele aus der Champions League live.

Der Bewerb findet zum 34. Mal unter der Bezeichnung UEFA Champions League statt, inklusive des Vorgängerbewerbs ist es bereits die 71. Auflage. Während die Qualifikation schon seit Anfang Juli stattfindet, beginnt die Ligaphase am 16. September. Das Finale findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt.

Neben 29 fix qualifizierten Teams stoßen sieben Mannschaften über die Qualifikation hinzu. Die Playoffs sind für den 19./20. sowie den 26./27. August festgelegt. Mit dem SK Sturm Graz, der im Playoff gegen den FK Bodö/Glimt antritt sowie dem FC Salzburg, der aktuell noch in der 3. Qualifikationsrunde gefordert ist, haben zwei österreichische Teams Chancen auf die Teilnahme an der CL-Ligaphase.

Welche Teams sind fix qualifiziert?

England: FC Liverpool, Arsenal FC, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club, CF Villarreal

Italien: SSC Napoli, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin

Deutschland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Frankreich: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam

Portugal: Sporting CP

Belgien: Union Saint-Gilloise

Türkei: Galatasaray Istanbul

Tschechien: Slavia Prag

Griechenland: Olympiacos Piräus

Wie läuft der neue Champions-League-Modus ab?

Im seit dem Vorjahr neuen Modus gibt es keine Gruppenphase mehr mit 32 Teams, sondern eine Liga mit 36 Teams, wobei jede Mannschaft gegen acht unterschiedliche Teams spielt. Im weiteren Verlauf qualifizieren sich die besten acht Teams der Vorrunde direkt für das Achtelfinale. Die K.o.-Phase wird dabei in einem festen Turnierbaum zu Ende gespielt. Die Mannschaften, die nach der Gruppenphase auf den Plätzen 9 bis 24 landen, treffen in einer Playoff-Runde aufeinander. Die jeweiligen Sieger stoßen zu den acht besten Teams der Vorrunde ins Achtelfinale dazu.

Wann finden die Spiele der Ligaphase statt?

Playoffs: 19./20. & 26./27. August 2025

1.Spieltag: 16.-18. September 2025

2.Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3.Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4.Spieltag: 4./5. November 2025

5.Spieltag: 25./26. November 2025

6.Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7.Spieltag: 20./21. Januar 2026

8.Spieltag: 28. Januar 2026

Wann startet die K.O.-Phase?

Playoffs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Die Termine der Auslosungen:

Ligaphase: 28. August 2025

Playoffs der K.-o.-Phase: 30. Januar 2026

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 27. Februar 2026

Wie läuft die Auslosung ab?

Im aktuellen CL-Format müssen für die 36 Teams jeweils acht verschiedene Gegner ausgelost werden. Insgesamt werden alle Mannschaften dabei in vier Lostöpfe unterteilt, die nach der Koeffizientenregel sortiert sind. Jeder Verein bekommt dann zwei Teams aus jedem Topf als Gegner mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Während davor die CL-Gruppen manuell ausgelost wurden, kommt mittlerweile ein Computer bei der Ziehung zum Einsatz. Hintergrund dabei ist, dass man durch das aktuelle Format etwa 900 Kugeln benötigen würde, womit die Auslosung einige Stunden andauern würde. Mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz wird die Ziehung in etwa 35 Minuten andauern.

Das Endspiel findet am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest und damit zum ersten Mal in Ungarn statt. Neben dem prestigeträchtigsten Titel im europäischen Fußball erhält der Sieger zudem einen – sofern benötigten- Fixplatz für die CL-Saison 2026/27 sowie einen Startplatz im UEFA Supercup 2026.

(Red./uefa.com)

Beitragsbild: Imago.