Teamchef Ralf Rangnick wartet in seinem ersten ÖFB-Kader des neuen Jahres mit einem Debütanten auf. Slowenien-Legionär Raul Florucz befindet sich für die Playoff-Duelle der Nations League nächste Woche mit Serbien erstmals im Aufgebot des A-Nationalteams. David Alaba steht zum ersten Mal nach seiner Ende 2023 erlittenen schweren Knieverletzung wieder zur Verfügung. Nominiert wurden auch der zuletzt verletzte Xaver Schlager und Rückkehrer Stefan Lainer.

ÖFB-Kapitän Alaba hat sein bisher letztes Länderspiel am 21. November 2023 im Test gegen Deutschland (2:0) bestritten. 485 Tage später könnte der Abwehrstar von Real Madrid am Donnerstag der kommenden Woche (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen die Serben sein Comeback im ÖFB-Dress geben. Für den 32-jährigen Wiener wäre es das 106. Länderspiel. Inwiefern Alaba für beide Partien – das Rückspiel steigt drei Tage später in Belgrad – zur Verfügung steht, ist offen. „Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, dass er beide Spiele die gesamte Zeit spielen kann“, sagte Rangnick.

Grundsätzlich sei er froh, dass Alaba wieder dabei sein könne. „Es ist gut für ihn und für uns als Mannschaft.“ Man müsse aber abwarten, wie es dem 32-Jährigen nach dem Wochenende gehe. „Es ist immer noch so, dass wir im Auge behalten müssen, dass wir ihn auch gesund behalten.“ Alaba hatte im Jänner für Real sein Comeback nach mehr als einem Jahr Verletzungspause gegeben. Im Februar machten dem Wiener auch Adduktorenprobleme zu schaffen.

