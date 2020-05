Das sind die Paarungen der 25. Runde in der eBundesliga play@home Meisterschaft

via

via Sky Sport Austria

Heute um 17.00 Uhr geht die eBundesliga play@home Meisterschaft 2020 auf Sky Sport Austria 1HD (frei empfangbar für alle) sowie auf Twitch, skysportaustria.at, YouTube und Facebook, in die nächste Runde!

Bei diesem neuen eSports-Bewerb treten die besten eSportler des Landes und ausgewählte Fußball-Profis in FIFA 20 gegeneinander an. Gespielt wird der komplette Finaldurchgang der tipico Bundesliga im 85er Modus.

Wie bereits in der vergangenen Runde, in der Salzburg die Tabellenführung erobern konnte, treten auch diesmal wieder einige eSport-Spezialisten und Fußballprofis gegeneinander an: David Neubauer (FK Austria Wien), Heinz Knapp (FC Flyeralarm Admira), Christoph Halper (SV Mattersburg), Dominik Lampacher (SCR Altach), Michael Svoboda (WSG Swarowski Tirol), Furkan Cengiz (SKN St. Pölten), Aleks Bejko (LASK), Adam Mahmoud (TSV Hartberg), Philipp Gutmann (SK Sturm Graz), Benjamin Zidej (Wolfsberger AC), Sercan Kara (FC Red Bull Salzburg) und Nico Pankratz (SK Rapid Wien).

Die Paarungen der 25. Runde:

Die Tabellen vor der heutigen 25. Runde:

Die Ergebnisse der 24. Runde im Überblick:

Die 24. Runde zum Nachsehen:

Wie empfange ich Sky Sport Austria 1 HD?

A1:

alte Plattform: SD: 96 , HD 395

neue Plattform Xplore TV: SD/HD: 31

Magenta:

Sky Sport Austria -> 766

Sky Sport Austria HD -> 739

LIWEST:

SD: 347

HD: 373 HD