Demir-Management von Transfer überzeugt: „Wir glauben, dass es der richtige Schritt war“

via

via Sky Sport Austria

Istanbul statt Hütteldorf: „Jahrhunderttalent“ Yusuf Demir kehrte dem SK Rapid den Rücken und schloss sich dem türkischen Traditionsklub Galatasaray an. Ein Transfer, der hohe Wellen schlug. Bei Sky spricht das Management exklusiv über die Beweggründe für den Transfer in die Türkei.

Sechs Millionen Euro kassiert, verteilt auf fünf Raten und vier Saisonen kassiert Rapid für Demir. Der 19-Jährige erhielt einen Kontrakt über vier Jahre. In seinem ersten Vertragsjahr verdient Demir 650.000 Euro, dann 750.000, 850.000 und schließlich 950.000 Euro, jeweils netto.

„Es gibt acht Millionen Teamchefs, eine Million Virologen und scheinbar jetzt auch hunderttausende Sportdirektoren, die es besser wissen“, sagte Barisic in Anspielung auf Kritik in diversen Internet-Kanälen. Barisic hätte Demir gerne noch bei Rapid gesehen. „Bei Rapid noch zu reifen. Diese Leistungen, die er in den letzten zwei, drei Spielen gezeigt hat zu bestätigen, die nächsten Steps zu machen und sich weiterzuentwickeln“, schildert der Sportdirektor seine Sichtweise.

Für die Berater kommt der Transfer zum richtigen Zeitpunkt. „Die Verantwortlichen haben sich sehr bemüht, um den Transfer über die Bühne zu bringen. In diesem Alter ist Demir einer der Rekordtransfers für Gala. Das zeigt, wie wichtig er für das Projekt ist. Wir glauben, dass es der richtige Schritt war“, erklärte Emre Öztürk von SBE Management.

Sertan Günes, ebenfalls Berater von Demir fügte an: „Trotz seines jungen Alters hat er schon sehr viel erlebt. Das oberste Ziel für Yusuf ist, sich stetig weiterzuentwickeln.“