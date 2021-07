Demir überzeugt auch im zweiten Barca-Testspiel

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Talent Yusuf Demir hat auch beim zweiten Testspiel des FC Barcelona einen guten Eindruck hinterlassen. Wenige Tage nach seinem Debüt gegen Gimnàstic de Tarragona stand Demir mit der Rückennummer 11 bei den Katalanen erneut in der Startelf.

Beim 3:1-Sieg gegen den FC Girona am Samstagabend probierte es der Youngster nach 14 Minuten von der Strafraumgrenze mit einem Schlenzer, der zur Ecke abgefälscht wurde. Nach einer knappen halben Stunde passte bei Demir das Timing beim Kopfball aus sechs Metern nicht, sodass der Ball weit übers Tor flog. Insgesamt ließ Demir seine technische Klasse und seinen Spielwitz in vielen kleinen Aktionen immer wieder aufblitzen und war ein Aktivposten im Barca-Spiel. Nach einer Stunde war der Arbeitstag von Demir beendet.

Am 28. Juli reist Demir mit dem FC Barcelona ins Trainingslager nach Deutschland. In Donaueschingen werden die Katalanen ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart bestreiten, eine Woche später kommt es am 4. August zum Duell mit Red Bull Salzburg.

