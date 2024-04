Der Auftakt des 26. Spieltages zwischen dem LASK mit Interimstrainer Thomas Darazs und Salzburg am Freitag live & exklusiv bei Sky

Lisa Perstaller begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger zum Freitagsspiel

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen wieder auf spannende Begegnungen in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga freuen. Tabellenführer Salzburg will am Freitag in Linz gegen den LASK im Meisterschaftskampf vorlegen.

Der Hit LASK gegen Salzburg am Freitag live & exklusiv bei Sky

Bereits am Freitag startet die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem Hit, wenn der Serienmeister aus Salzburg beim LASK zu Gast ist.

Nach der Freistellung von Thomas Sageder möchten die Linzer, welche interimistisch von Interimstrainer Thomas Darazs betreut werden, ihre Formkrise beenden, während die Salzburger im Titelkampf vorlegen wollen. Wie sich der LASK nach dem Trainerwechsel schlägt, sehen Sky Zuseher:innen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Bild: GEPA