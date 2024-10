Der DFB-Pokal u.a. mit Wolfsburg vs. Dortmund heute live auf Sky

Sky Sport überträgt alle 16 Partien live, 14 davon exklusiv

Michael Leopold am Dienstag und Nele Ocik am Mittwoch begrüßen die Zuschauer:innen jeweils ab 17:30 Uhr zum DFB – Pokal abend bei Sky Sport

In der Vorsaison hielt der DFB–Pokal bereits früh zahlreiche Überraschungen parat. Nur sechs Bundesligisten erreichten vor einem Jahr das Achtelfinale, als unter anderem Bayern München und RB Leipzig in der 2. Runde scheiterten. Zum Auftakt der aktuellen DFB–Pokalsaison hinterließen die Erstligisten einen besseren Eindruck und konnte mit Ausnahme des VfL Bochum geschlossen die 1. Runde überstehen. Mit Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden und Kickers Offenbach sind zudem nur noch drei Vereine im Rennen, die unterhalb der 2. Deutschen Bundesliga spielen.

Am Dienstag führt Moderator Michael Leopold ab 17:30 Uhr durch die acht Duelle des Tages. Unter anderem sind dann der Titelverteidiger Bayer Leverkusen gegen die SV Elversberg, RB Leipzig gegen den FC St. Pauli, der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern sowie der BVB in Wolfsburg gegen die Elf von Ralph Hasenhüttl im Einsatz. Insbesondere die Dortmunder, die in der Deutschen Bundesliga in den bisherigen vier Auswärtsspielen nur einen Punkt holen konnten, stehen dann unter Zugzwang.

Ebenfalls ab 17:30 Uhr begrüßt Moderatorin Nele Ocik am Mittwoch die Zuschauer:innen zur zweiten Hälfte der aktuellen Runde. Dann treffen unter anderem Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg und der HSV sowie der 1. FSV Mainz 05 und der Bayern München aufeinander. Die Partie in Mainz steht neben der üblichen Live-Übertragung auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in Ultra HD zur Verfügung.

Der DFB–Pokal 2024/25 bei Sky Sport

Wie gewohnt überträgt Sky Sport auch in dieser Saison alle insgesamt 63 Partien des Wettbewerbs live. Weiter geht es mit dem Achtelfinale am 3. und 4. Dezember, das Finale in Berlin findet am 24. Mai statt. Zudem ist Sky auch der Partner des DFB–Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele.

Die 2. Runde des DFB–Pokals live bei Sky Sport

Dienstag:

17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

17:30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – SV Elversberg auf Sky Sport 2 und Sky Sport 6

17:30 Uhr: RB Leipzig – FC St. Pauli Sky Sport 3

17:30 Uhr: FC Augsburg – FC Schalke 04 auf Sky Sport 4

17:30 Uhr: Kickers Offenbach – Karlsruher SC auf Sky Sport 5

20:30 Uhr: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport 3 und Sky Sport 7

20:35 Uhr: 1. FC Köln – Holstein Kiel auf Sky Sport 4 und Sky Sport 8

20:35 Uhr: Jahn Regensburg – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport 5 und Sky Sport 9

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 1

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

17:30 Uhr: Hertha BSC – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport 2 und Sky Sport 6

17:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 3

17:30 Uhr: SC Freiburg – Hamburger SV auf Sky Sport 4

17:30 Uhr: SC Paderborn – SV Werder Bremen auf Sky Sport 5

20:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 3 und Sky Sport 7

20:35 Uhr: Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 4 und Sky Sport 8

20:35 Uhr: Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 5 und Sky Sport 9

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 1

