Deutliche Testspiel-Niederlage für Salzburg gegen Inter

Red Bull Salzburg hat im Testspiel gegen Inter Mailand eine klare Niederlage kassiert. Gegen die „Nerazzurri“ gab es im Rahmen des Kurztraininglagers auf Malta eine 0:4-Pleite.

Henrikh Mkhitaryan brachte Inter nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung, Francesco Acerbi erhöhte noch vor der Pause (42.). In Halbzeit zwei traf Bernardo zunächst ins eigene Tor (72.), Valentín Carboni besorgte den Endstand für die Italiener (90. + 1). Mit der Testspielniederlage gilt das Trainingslager der Salzburger für beendet, die „Bullen“ verabschieden sich in die Winterpause. Trainingsstart beim amtierenden Meister ist am 5. Jänner 2023.

Bild: GEPA