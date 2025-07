Deutscher Zweitliga-Torschützenkönig Selke wechselt in die Türkei

Die Wege von Zweitliga-Torschützenkönig Davie Selke und Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV trennen sich.

In einem Video, das der HSV am Freitagabend in den Sozialen Medien verbreitete, machte der 30 Jahre alte Stürmer seinen Abschied offiziell.

Selkes Vertrag in der Hansestadt war am 30. Juni ausgelaufen, beide Seiten hatten sich nicht auf eine Verlängerung einigen können. Selke wechselt in die Türkei zu Istanbul Basaksehir FK.

Der Angreifer unterschreibt dort einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Mit dem Klub aus Istanbul hat Selke die Möglichkeit, international zu spielen. Dafür müssen die Türken jedoch die Qualifikation in der Conference League überstehen.

Selke über HSV-Jahr: „Schönstes Jahr, was ich erleben durfte“

„Hallo, liebe HSV-Fans. Mir war es extrem wichtig, nochmal so zu euch zu sprechen und mich zu bedanken für das schönste Jahr, was ich erleben durfte als Fußballer“, sagte Selke zu Beginn des 67-sekündigen Videos, indem er weiter von einer „absoluten Achterbahn“ und „unfassbaren Highlights“ sprach.

Auch dank der 22 Tore von Selke ist der HSV nach sieben Jahren in die 1. Bundesliga zurückgekehrt. Einen Nachfolger haben die Hamburger schon gefunden: Wie Sport-Geschäftsführer Stefan Kuntz am Donnerstag bestätigte, steht der Wechsel des dänischen Nationalstürmers Yussuf Poulsen (31) von RB Leipzig zum Traditionsklub unmittelbar bevor.

(sport.sky.de/SID) / Bild: Imago