Bosnien-Herzegowina-Shootingstar Ermin Mahmic, gleichzeitig ehemaliger ÖFB-Juniorenteamspieler, weckt Begehrlichkeiten.

Ein Wechsel ist nach der WM geplant. Großes Interesse gibt es aus der deutschen Bundesliga, unter anderem hat es mit Frankfurt, Mainz, Köln, Hoffenheim einen Austausch gegeben.

Aber: Sein Verein Slovan Liberec fordert aktuell circa zehn Millionen Euro. Ein Wechsel nach Italien oder England ist derzeit wahrscheinlicher. Lazio und Como sind dran. Bei der WM erzielte er bis dato zwei Tore.

Der 21-Jährige spielte unter anderem im Rapid-Nachwuchs sowie in der 2. Liga bei Lafnitz. Mahmic spielte erst im März zuletzt für Österreichs U21-Nationalteam. Davor war er unter anderem für Bosniens U19-Team und Österreichs U17-Auswahl aktiv.