Die ADMIRAL Bundesliga mit Austria Wien & Red Bull Salzburg HEUTE LIVE auf Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Austria Wien – SCR Altach, Blau-Weiß Linz – Salzburg und WAC – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Andreas Herzog am Sonntag, als Analyse-Experte ist Alfred Tatar an beiden Tagen im Einsatz

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Sky Seher:innen auf die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga u.a. mit Austria Wien gegen Altach und Blau-Weiß Linz gegen Red Bull Salzburg am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga beginnt bereits am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. Die Wiener Austria will gegen den SCR Altach den nächsten Sieg feiern und weiter um die Top sechs mitspielen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Parallel will sich Salzburg bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz für die 0:1 Heimniederlage in der Hinrunde revanchieren und weiter von der Tabellenspitze lachen. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem trifft der WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 auf die WSG Tirol. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. Februar 2024

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA