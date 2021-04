Die bet-at-home ICE Hockey League auf Sky: Der erste “Matchpuck” für HCB Südtirol bei den Vienna Capitals am Mittwoch live

Das sechste Halbfinal-Duell Vienna Capitals gegen HCB Südtirol morgen ab 19:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Florian Iberer ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 6. April 2021 – Der HCB Südtirol erspielte sich mit dem 4:2 Heimerfolg am Ostermontag den ersten “Matchpuck” der Halbfinal-Serie der bet-at-home ICE Hockey League. Dabei überzeugten die Südtiroler vor allem im dritten Drittel mit purer Effizienz. Die Vienna Capitals erwartet am morgigen Mittwoch demnach ein Pflichtsieg in der Erste Bank Arena um den Finaleinzug noch realisieren zu können. Bisher gingen alle fünf Duelle der Serie an das jeweilige Heimteam. Kann Dave Cameron mit seinen Capitals Spiel sieben erzwingen oder machen die Südtiroler den Finaleinzug und damit das Duell gegen den KAC klar? Die Antwort gibt es am morgigen Mittwoch ab 19:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Mittwoch, 7. April 2021

19:15 Uhr

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia, live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Guido Friedrich

Kommentator: Philipp Paternina

Sky Experte: Florian Iberer

Artikelbild: GEPA