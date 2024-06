Die neuen „Galaktischen“: Real mit Mbappe in neue Ära

Real Madrid bastelt weiter erfolgreich an der nächsten Ausgabe der „Galaktischen“. Kaum waren die Feierlichkeiten zum 15. Triumph in der Champions League ausgeklungen, legten die Madrilenen am Montagabend mit der lang erwarteten Verpflichtung von Kylian Mbappe nach. Frankreichs Fußball-Star unterschrieb für fünf Jahre bei Spaniens Rekordmeister, der damit weiter die Weichen für eine Goldene Zukunft stellt.

Mit Spielern wie Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior ist mit Real auch in den kommenden Jahren zu rechnen. „Stärker kann man nicht mit der Faust auf den Tisch hauen“, kommentierte die Madrider Sportzeitung „Marca“ nach der jüngsten hochkarätigen Verpflichtung. Das Konkurrenzblatt „As“ schrieb: „Mit der Ankunft von Mbappe lässt (Präsident) Florentino Perez die galaktische Ära neu aufleben.“

Real hatte immer hochkarätige Mannschaften aus denen Superstars wie Ronaldo, Luis Figo, David Beckham oder Zinedine Zidane herausragten. Das Quartett stand ab 2003 gemeinsam für die Madrilenen am Rasen. Die damaligen Transfersummen – Figo war Real 62 Mio. Euro wert, Zidane wechselte ein Jahr darauf um 75 Mio. zu Real – sind 20 Jahre später überholt. Mbappé kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain. Das Handgeld für Spieler und Berater soll aber laut Berichten bei 150 Mio. Euro liegen, gestaffelt über fünf Jahre.

Mbappe neuer Real-Erfolgsgarant

Der 25-Jährige gilt schon in jungen Jahren als Erfolgsgarant. Weltmeister (2018) und Vize-Weltmeister (2022) war Frankreichs Kapitän bereits. Bei Real erhält er Unterstützung von Eduardo Camavinga (21) und Aurelien Tchouameni (24), zwei weiteren jungen Franzosen mit großer Zukunft. Für Mbappe selbst wurde ohnehin „ein Traum wahr“, wie er auf Instagram unter Kindheitsfotos im Real-Outfit schrieb.

Reals Homepage brach am Montagabend kurzzeitig zusammen, als die Bekanntgabe der nicht mehr angezweifelten Verpflichtung per zweizeiliger Mitteilung erfolgte. Eine Ablösesumme wurde nicht fällig, Mbappes Vertrag bei PSG läuft Ende Juni aus. Für den Traum Real gab Mbappe offensichtlich sogar seinen Traum von Olympia im eigenen Land auf, er wurde vorerst nicht in den Kader berufen.

Mbappe will EM-Erfolg

Bei der anstehenden EM will Mbappe jedoch glänzen und seine Trophäensammlung mit den „Bleus“ aufstocken. Die Erinnerungen an seine bisher einzige EURO-Teilnahme sind schlecht: Im Achtelfinale gegen die Schweiz 2021 verschoss der Jungstar im Elferschießen den entscheidenden Elfmeter, Frankreich scheiterte vorzeitig. In Deutschland steht das erste Gruppenspiel am 17. Juni gegen Österreich auf dem Programm.

Spätestens nach der Endrunde steht der Präsentationstermin in Madrid auf dem Terminkalender des Franzosen, der bei Real wie einst Landsmann Karim Benzema die Nummer 9 tragen soll. Zweifelsohne wird die Vorstellung im legendären, modernisierten Estadio Santiago Bernabéu ein Event werden, das Mbappes Vorfreude auf das Debüt im Dress der „Merengues“ noch weiter steigen lassen dürfte. Für die Gegner könnte die „Jahrhundert-Hochzeit“ („Le Parisien“) zum weißen Albtraum werden.

