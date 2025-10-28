Die ÖFB-Spiele bei der U17-WM live bei Sky Sport Austria – auch im kostenlosen Livestream

Alle Matches des österreichischen U17- Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App

Sky überträgt alle Spiele des österreichischen Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.

Das erste Gruppenspiel bestreiten die österreichischen Nachwuchstalente am Mittwoch, 5. November ab 14:20 Uhr gegen Saudi-Arabien – die weiteren Gegner in der Gruppenphase kommen aus Mali und Neuseeland. Erstmals wird der Wettbewerb mit 48 Mannschaften ausgetragen.

Sämtliche Partien des Titelverteidigers, der deutschen U17-Nationalmannschaft, werden auf Sky Sport News zu sehen sein.

Die Gruppenspiele des österreichischen U17-Nationalteams:

Mittwoch, 5. November um 14:20 Uhr: Österreich vs. Saudi-Arabien

Kommentar: Luca Kielhauser

Samstag, 8. November 13:50 Uhr: Österreich vs. Mali

Kommentar: Benjamin Vollmann

Dienstag, 11. November 16:35 Uhr: Österreich vs. Neuseeland

Kommentar: Benjamin Vollmann

