Die ÖFB-Spiele bei der U17-WM live bei Sky Sport Austria – auch im kostenlosen Livestream
- Alle Matches des österreichischen U17- Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App
- Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live auf Sky Sport News
- 1. Gruppenspiel Österreich vs. Saudi-Arabien am Mittwoch, 5. November ab 14:20 Uhr
- Luca Kielhauser kommentiert das Auftaktspiel der heimischen Nachwuchstalente
- Mit Sky Stream die U17-WM live streamen!
Sky überträgt alle Spiele des österreichischen Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.
Das erste Gruppenspiel bestreiten die österreichischen Nachwuchstalente am Mittwoch, 5. November ab 14:20 Uhr gegen Saudi-Arabien – die weiteren Gegner in der Gruppenphase kommen aus Mali und Neuseeland. Erstmals wird der Wettbewerb mit 48 Mannschaften ausgetragen.
Sämtliche Partien des Titelverteidigers, der deutschen U17-Nationalmannschaft, werden auf Sky Sport News zu sehen sein.
Die Gruppenspiele des österreichischen U17-Nationalteams:
Mittwoch, 5. November um 14:20 Uhr: Österreich vs. Saudi-Arabien
Kommentar: Luca Kielhauser
Samstag, 8. November 13:50 Uhr: Österreich vs. Mali
Kommentar: Benjamin Vollmann
Dienstag, 11. November 16:35 Uhr: Österreich vs. Neuseeland
Kommentar: Benjamin Vollmann
Beitragsbild: GEPA