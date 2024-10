Die Premier League mit Liverpool vs. Chelsea heute live auf Sky

Die Premier League heute live auf Sky Sport

Das „Match of the Week" aus Anfield am heutigen Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein

Heute bereits ab 14:50 Uhr Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City live

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Seit dieser Saison steht Enzo Maresca an der Seitenlinie der Blues. Unter dem 44-jährigen Italiener fand Chelsea bislang zurück zu Struktur und taktischer Flexibilität, womit sich das Team aus London in die Spitzengruppe der Tabelle spielen konnte.

Neben Maresca ist es außerdem Offensivmann Cole Palmer zu verdanken, dass die West-Londoner mit 14 Punkten nach sieben Spielen derweil auf dem vierten Platz in der Premier League rangieren. Historisches gelang Palmer dabei Ende September gegen Brighton & Hove Albion, als er vier Tore in der ersten Hälfte schoss. In der Tabelle trennt Chelsea nur vier Punkte auf Spitzenreiter Liverpool, womit es am Sonntag an der Anfield Road zu einem echten Spitzenspiel kommt, an dem die Blues schon länger nicht mehr teilgenommen haben.

Ab 17:00 Uhr begrüßt Toni Tomic gemeinsam mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein die Zuschauer:innen zum „Match of the Week”, das zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird.

Der 8. Spieltag der Premier League bei Sky:

Sonntag:

14:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester City live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

