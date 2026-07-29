Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: TSV Hartberg

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den TSV Hartberg zusammengestellt von Sky-Kommentator und Vereinsredakteur Gerfried Pröll.

Transfers:

Zugänge:

Armin Pecsi (H/21) – Leihspieler FC Liverpool

Nach den Abgängen von Ritzy Hülsmann und Ammar Helac bestand Handlungsbedarf auf der Position des Torhüters. Mit der Verpflichtung des 21jährigen Ungarn scheint dem TSV erneut ein Coup gelungen zu sein. Der 1m90 große, frischgebackene Nationalteam-Goalie (ein Länderspiel) war in der vergangenen Saison fixer Bestandteil der Tormann-Gilde bei den Profis der Reds.

Magnus Dalpiaz (Ö/19) – Leihspieler Bayern München II

Der U19-Nationalspieler kann als rechter Verteidiger, aber auch an der rechten Flanke eingesetzt werden. Dalpiaz (ausgesprochen wie geschrieben) bringt viel Dynamik mit und hat gleich bei seinem ersten Auftritt im Hartberger Trikot beim Testspiel gegen die Admira das Tor zum 1:0 erzielt. Der 1m85 große Tiroler ist in Bayern aufgewachsen (Anm.: Vater Claus hat lange bei Rosenheim Eishockey gespielt) und wurde in Unterhaching und beim FC Bayern ausgebildet. In der vergangenen Saison war Magnus an Milan Futuro (Nachwuchs AC Milan) verliehen, jetzt eben an den TSV. Magnus ist der Sohn von Claus Dalpiaz – legendärer Goalie im Eishockey-Nationalteam. Mit 140 Einsätzen ist er nach wie vor Österreichs Rekordhalter als Teamgoalie. Ich hatte vor 20 Jahren das Vergnügen, Claus Dalpiaz mehrmals für Premiere zu interviewen – ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Er ist seit vielen Jahren Trainer in seiner Heimatstadt Kufstein.

Florian Gerstl (Ö/23) – fix von Donaufeld

Der Mann für die linke Außenbahn hat durch starke Leistungen in der Regionalliga Ost auf sich aufmerksam gemacht. Er erhielt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Für den 23jährigen Wiener ist Hartberg die erste Profi-Station. Mein Eindruck aus den Testspielen: Gerstl ist laufstark, eher ein Feinmechaniker, hat einen Zug zum Tor und schießt gerne.

Angelo Gattermayer (Ö/24) – ablösefrei vom WAC

Der Goldtorschütze zum Cupsieg des WAC 2025 (gegen den TSV!) wollte den nächsten Schritt machen und ist jetzt in Hartberg gelandet. Ob das tatsächlich ein Karriereschritt für ihn ist, wird sich weisen. Der TSV hat sich jedenfalls sehr um ihn bemüht. Gattermayer vorzustellen, wäre Eulen nach Athen tragen. Markus Schopp wollte einen schnellen, flexiblen Spieler für die rechte Seite und hat ihn bekommen. Der 24jährige Wiener glänzt bekanntlich auch als klassischer Konterstürmer.

Oliver Lukic (Ö/19) – Leihspieler Red Bull Salzburg

Leihspieler aus Salzburg haben in Hartberg Tradition. Viele davon (Sangare, Diarra, Camara, Diakite) haben eingeschlagen. Jetzt hat Markus Schopp also Oliver Lukic zum TSV gelotst.

Agustin Urrutia (ARG/22) – fix von Ilirija (2. Liga Slowenien)

Was hat der neue Hartberger Mittelstürmer mit Lionel Messi gemeinsam? Beide sind in Rosario, der drittgrößten Stadt Argentiniens geboren. Urrutia (sprich: Urrutja) ist 1m88 groß und sehr kopfballstark. Er ist aber auch durchaus schnell und deckt den Ball hervorragend ab. Agustins Stammklub ist der bekannte Racing Club Buenos Aires. Seine konstant guten Leistungen in der zweiten slowenischen Liga mit 10 Saisontoren haben einige Scouts auf den Plan gerufen, letztlich hat sich der Doppelstaatsbürger (ARG/SPA) für den TSV entschieden. Sein Vertrag in Hartberg ist längerfristig, genaue Laufzeit unbekannt. Urrutia spricht gut Englisch. Er ist zunächst als Backup für Marco Hoffmann vorgesehen, könnte aber auch neben ihm spielen.

Fazit: Fünf der sechs Neuzugänge gehören zum Österreicher-Topf, Urrutia ist bisher der einzige „echte“ Legionär. Ein, zwei Neue könnten allerdings noch kommen. Ich tippe auf einen Mann für die linke Defensive und auf einen Ersatz für den langfristig verletzten Stürmer Lukas Fridrikas (Kreuzbandriss).

NEU IM PROFIKADER SIND AUCH DREI SPIELER VON HARTBERG II/EGGENDORF

Nikolaus Feldhofer (Ö/19)

Der offensive Mittelfeldspieler ist ein echtes Laufwunder. Der Sohn von GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer ist ständig unterwegs, geht gerne ins Dribbling und kann auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden. Der 19jährige ist in der Red Bull-Akademie in Salzburg ausgebildet worden und könnte den Sprung zum Stammspieler schaffen.

Harald und Matthias Postl (Ö/20)

Auch die Zwillingsbrüder haben im Team des Landesliga-Vizemeisters mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Harald ist jetzt nach Armin Pecsi und Luka Maric Torhüter Nr. 3 bei den Profis, Matthias ist aufgrund seiner Dynamik durchaus eine Alternative im Angriff des TSV. Mit insgesamt vier Treffern hat er in den Testspielen absolut aufgezeigt.

Jonas Karner, Paul Bratschko und David Korherr waren schon in der vergangenen Saison Bestandteil des Profikaders und können sich ebenfalls Hoffnungen auf Einsatzzeit in der Bundesliga machen.

Abgänge:

Tom Ritzy Hülsmann

Der deutsche Riese wechselt nach Frankreich in die Ligue 2 zu Stade Reims. Hülsmann wurde 2025/26 zurecht zum Torhüter der Saison in der Admiral Bundesliga gewählt.

Elias Havel

Der wieselflinke 13 Tore-Mann der vergangenen Saison übersiedelt in die Serie A zum FC Genua. Havel ist dort neben Torhüter Franz Stolz (vorige Saison beim GAK) bereits der zweite Österreicher.

Jürgen Heil

Der langjährige TSV Kapitän will es mit 29 Jahren noch einmal wissen und geht zu Sturm Graz. Dort hat er sich wie erwartet binnen kürzester Zeit zum Führungsspieler etabliert und beim 4:0 gegen Hearts in der Champions League Quali einen sehenswerten Treffer erzielt.

Auch Ammar Helac und Julian Halwachs wechseln zu den Schwoazn in die Landeshauptstadt. Helac wieder einmal als Nr. 2 im Tor, Halwachs verstärkt Sturm Graz II in der Zweiten Bundesliga.

Patrick Mijic

Der frühere Hartberger Torjäger war schon in der vergangenen Saison an den griechischen Klub Kifisia verliehen und wechselt jetzt ablösefrei zu HNK Gorica in die kroatische Erste Liga.

Damjan Kovacevic

Der Mann für die rechte Außenbahn geht ablösefrei zu Eintracht Braunschweig in die Zweite Deutsche Bundesliga und ist dort Mannschaftskollege von Maximilian Entrup, einem weiteren Ex-Hartberger.

Maximilian Filafer

Der junge Kärntner hat sich wie einige andere ehemalige Bundesliga-Kicker (Luckeneder, Anselm, Tobias Gruber) der Vienna angeschlossen. Das Team von der Hohen Warte strebt mit aller Macht Richtung Bundesliga.

Julian Gölles

Der langjährige Bundesliga-Spieler (WSG, Blauweiß, TSV) kickt jetzt im Alter von 26 Jahren für den TuS Bad Waltersdorf in der Steirischen Landesliga.

Die Leihspieler Maximilian Hennig (Bayern München II), Musibau Aziz (Dreams FC/GHA) und Dominik Vincze (Rapid) sind allesamt zu ihren Stammklubs zurückgekehrt. Vincze kuriert bei den Grün-Weißen seinen Kreuzbandriss aus.

Apropos Kreuzbandriss: Wie bereits erwähnt steht auch Lukas Fridrikas in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung. Der Stürmer hat sich im Testspiel gegen Voitsberg einen Kreuzbandriss samt Meniskus-Schaden zugezogen.

Vorbereitung:

Samstag, 27. Juni: Hartberg – Admira Wacker 3:1 – Tore für den TSV: Magnus Dalpiaz (19.), Matthias Postl (76.), David Korherr (83.)

Mittwoch, 1. Juli: SC Weiz – Hartberg 3:2 – Tore für den TSV: Marco Hoffmann (14.), Matthias Postl (19.)

Samstag, 4. Juli: Hartberg – Ujpest Dozsa 1:1 – Tor für den TSV: Jed Drew (55.)

Mittwoch, 8. Juli: Hartberg – Zbrojovka Brünn 2:0 – Tore für den TSV: Marco Hoffmann (23.), Paul Komposch (90.). Spielzeit 2×60 Minuten

Samstag, 11. Juli: Hartberg – FK Pribram (2. Liga Tschechien) 3:0 – Tore für den TSV: Matthias Postl (2., 35.), David Korherr (51.)

Samstag, 18. Juli: Doppel-Testspiel mit zwei verschiedenen Teams:

Hartberg – First Vienna FC 2:0 – Tore für den TSV: Konstantin Schopp (2.), Marco Hoffmann (44./Elfmeter)

Hartberg – Voitsberg 0:2 – Lukas Fridrikas erleidet eine schwere Knieverletzung

Fazit: Sieben Spiele, vier Siege, ein Remis, zwei Niederlagen. Torverhältnis 13:7. Top-Torschütze Matthias Postl mit vier Treffern gefolgt von Marco Hoffmann (3) und David Korherr (2).

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

Durchschnittsalter: 23,6 Jahre

Kadergröße: 26 Spieler

„Rising Stars“:

Oliver Lukic: Der Doppelstaatsbürger (KRO/Ö) soll vor allem seine Stärke zwischen den Linien zur Geltung bringen und damit die Offensive beleben. Seine Rückennummer 10 sagt eh alles. Der 19jährige Wiener kann aber auch als 8er und 6er eingesetzt werden. Er wurde zunächst bei der Wiener Austria und dann bei Red Bull Salzburg ausgebildet. Lukic spielt aktuell für das U19-Nationalteam Kroatiens.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps

Armin Pecsi (sprich: Peetschi) ist in Hainburg an der Donau geboren und auch österreichischer Staatsbürger, gilt also nicht als Legionär. Aufgewachsen ist er dann in Györ, etwa 160km von Hartberg entfernt. Er kann also an freien Tagen bei Bedarf nach Hause fahren. Pecsi hat sein Handwerk in der Puskas-Akademie gelernt, gilt als guter Fußballer und verfügt über eine hervorragende Strafraumbeherrschung. Er spricht nur gebrochen Deutsch, versteht aber so gut wie alles. Die Mitspieler können mit ihm also problemlos kommunizieren.

Mögliche Startelf

Spielanlage:

Markus Schopp hat bei seiner erneuten Rückkehr im Sommer eine bärenstarke und bewährte Defensive vorgefunden. Interessanterweise sind auch sämtliche Innenverteidiger bzw. defensiv-zentrale Mittelfeldspieler (Markus, Diarra, Kainz) beim TSV geblieben. Noch dazu hat sich in der Vorbereitung klar gezeigt, dass Paul Komposch nach seiner Genesung wieder zur gewohnten Stärke gefunden hat. Trotz seiner grundsätzlich offensiven und kreativen Orientierung hat sich Schopp dazu entschlossen, die Mannschaft rund um dieses defensive Prunkstück aufzubauen.

Wer Markus Schopp kennt, der weiß, dass er auch gerne einen klassischen Zehner (wie früher Prokop, Avdijaj) in seiner Mannschaft hat. Den gab es in der vergangenen Saison in Hartberg in dieser Form nicht. Deshalb hat sich der TSV sehr um den Jungbullen Oliver Lukic bemüht, der ab sofort diese Rolle im Kader spielen soll. Im Angriff legt es Markus Schopp wie gewohnt sehr variabel und flexibel an. Einziger Fixstarter ist Marco Hoffmann: Der 22jährige Burgenländer spielt in den Überlegungen des Trainers mittlerweile eine zentrale Rolle. Wie Hoffmann werden auch Drew, Gattermayer, Lukic und Urrutia auf verschiedenen Positionen im Sturm zum Einsatz kommen. Auch Korherr und Matthias Postl können sich Hoffnungen auf Spielzeit machen.

Aus all diesen Überlegungen ergeben sich vorerst für die neue Saison in erster Linie zwei Grundordnungen: Die defensivere Variante wird wohl am ehesten ein 5-2-2-1, die offensivere Variante erwarte ich in einem 3-4-1-2. Markus Schopp wird die Grundordnung aber immer an den jeweiligen Gegner bzw. die aktuelle Verletztenliste anpassen.

Prognose VR:

Sollte sich das Verletzungspech in Grenzen halten, könnte sich erneut ein Platz in der Meistergruppe ausgehen.

Tipp Endplatzierung:

Platz 5