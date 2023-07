Die Sky-Saisonvorschau: Austria Klagenfurt

Auf der anderen Seite verließen neun Spieler den Verein, darunter auch namhafte wie Demaku, Rieder, Moreira und Blauensteiner. In der Breite hat der Verein sicher an Substanz verloren, allerdings kann man weiterhin auf ein starkes Gerüst im Tor, der Verteidigung sowie im Mittelfeld bauen. Im Sturm sieht die Sache kritischer aus, nachdem es in der Vorbereitung immer wieder zu Verletzungen kam und zu Saisonstart nach wie vor Nicolas Binder und Sebastian Soto ausfallen werden. Generell fehlt den Klagenfurtern in dieser Saison das Personal der Hälfte der erzielten Tore aus der Vorsaison (Pink, Rieder, Blauensteiner, Moreira). Bezeichnend dafür ist auch, dass die besten Torschützen in der vergangenen Saison nach Pink (16 Tore), Mittelfeldspieler Irving (5 Tore) und Abwehrspieler Gkezos (4 Tore)waren.

Sechs Testspiele bestritten die Kärntner zur Vorbereitung auf die Spielze it 23/24. Die Ausbeute beträgt vier Siege sowie je ein Remis und eine Niederlage gegen Teams aus der 2. Liga bzw. unterklassige Vereine bei einem Torverhältnis von 33:6. Die interne Torschützenliste sieht wie folgt aus: Jaritz (5), Irving (5), Karweina (5), Arweiler (4), Soto (3), Bonnah (3), Gkezos (2), Cvetko, Benatelli, Gemicibasi, Straudi, Robatsch, Dollinger.

Auch in der ersten Cuprunde war man erfolgreich und konnte durch Tore von Arweiler, Karweina und Mahrer einen ungefährdeten 3:0 Sieg gegen Auswärts Steyr einfahren.

