Die Sky-Saisonvorschau: Red Bull Salzburg

Saisonstartinfos Red Bull Salzburg: Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Red Bull Salzburg, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Andreas Brandt.

Vorbereitung

Die erste titellose Saison seit 2012/13 war für Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter „ein Signal, dass wir jetzt richtig reagieren müssen“, wie er es im Sky-Interview direkt nach dem letzten Saisonspiel formuliert hat. „Es soll keine Revolution werden, sondern eine Evolution.“

Vorantreiben soll diese Evolution ein neuer Mann an der Seitenlinie: Pepijn Lijnders. Der langjährige Co-Trainer von Jürgen Klopp bei Liverpool hat um sich ein runderneuertes Trainerteam versammelt. Lijnders hat keine Zeit verstreichen lassen. Er hat den Spielern schon beim Trainingsauftakt, in der ersten Einheit, ganz bewusst gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Hochintensiver Fußball, Pressing im 4-3-3, Chaos stiften beim Gegner.

Knapp fünf Wochen waren es vom Vorbereitungsstart bis zum ersten Pflichtspiel, Amar Dedic hat diese Zeit nach dem letzten Test so zusammengefasst: „Es war sehr anstrengend, aber genau so haben wir es auch erwartet und so soll es auch sein. Wir haben wirklich intensiv trainiert und haben an dem gearbeitet, was uns auszeichnet: Powerfußball, mit Ball, ohne Ball, Pressing.“

Bitter: Neuzugang Takumu Kawamura hat sich im Trainingslager in Saalfelden verletzt, fällt mit Innenbandanriss im linken Knie insgesamt drei Monate aus. Eine lange Pause muss auch – wieder einmal – Fernando einlegen. Bei ihm ist die Oberschenkelverletzung in der Reha wieder akut geworden. Der Stürmer wurde in Finnland operiert, muss monatelang pausieren.

Von fünf Testspielen haben die Salzburger vier gewonnen (3:0 vs. Unterhaching, 8:1 vs. Kuchl, 1:0 vs. Rijeka, 4:0 vs. Sheffield Wednesday), nur gegen Sparta Prag gab’s ein 2:2-Unentschieden. Das erste Pflichtspiel war noch kein Härtetest. Bei Regionalligist Dornbirn spazierten die Salzburger zu einem 6:0-Kantersieg.

Transfers

Zugänge

Janis Blaswich (leihweise von RB Leipzig)

Takumu Kawamura (Sanfrecce Hiroshima)

Tim Paumgartner, Jannik Schuster, Valentin Oelz, Valentin Sulzbacher (Liefering; Kooperationsspieler)

Leih-Rückkehrer: Ignace van der Brempt (HSV), Kamil Piatkowski (Granada), Dijon Kameri (Grasshoppers Zürich), Samson Tijani (WAC)

Abgänge

Andreas Ulmer (vereinslos)

Sekou Koita (ZSKA Moskau)

Flavius Daniliuc (Leih-Ende)

Nico Mantl (FC Arouca; zuletzt an Viborg FF verliehen)

Lukas Ibertsberger (Blau-Weiß Linz; zuletzt an WAC verliehen)

Mamadou Sangaré (Rapid; zuletzt an Hartberg verliehen)

Timo Horn (vereinslos)

Kilian Ludewig (vereinslos)

Lucho Vasquez (KF Skenderbeu)

Lawrence Agyekum (leihweise zu Cercle Brügge)

Justin Omoregie (leihweise nach Hartberg)

Federico Crescenti (leihweise zu FC Vaduz)

Rising Star

Der Gewinner der Salzburger Vorbereitung heißt Adam Daghim. Der 18-jährige Däne hat schon die Wintervorbereitung unter Gerhard Struber bei den Bullen mitgemacht, ist im Februar gegen Sturm auch zu seinem ersten Bundesligaeinsatz gekommen, hat dann aber wieder für Liefering gespielt.

Schnell, stark im Umschaltspiel, sehr direkt, viel Zug zum Tor – Daghim hat Lijnders in der Vorbereitung überzeugt und ist aktuell im 4-3-3 auf dem rechten Flügel erste Wahl.

Ankick-Tipps

Siehe oben: Adam Daghim könnte zu einer heißen Aktie werden. Aber auch Dorgeles Nene hat in der Vorbereitung aufgezeigt. Angedeutet hat der Mann aus Mali sein Potential schon öfter, konstant abgeliefert hat er bis jetzt aber noch nicht – vielleicht ja unter Lijnders.

Mögliche Startelf

Spielanlage

Neuer Trainer, neues Spielsystem: Aus dem in den vergangenen Jahren sehr häufig praktizierten 4-4-2 mit Mittelfeldraute wurde ein 4-3-3. Welche Art von Fußball der Coach von seinen Spielern sehen will, demonstrieren wohl am besten ein paar Zitate von Pep Lijnders:

„Gegenpressing ist kein Vorschlag, sondern ein Gesetz“

„Our identiy is intensity“ (wer das googelt, landet auch gleich bei seinem Buch)

„4-3-3, ja, das bin ich“

„Wir wollen den Ball haben – und zwar in der gegnerischen Hälfte. Dort wollen wir spielen. Und wenn wir den Ball verlieren, dann will ich ihn so schnell wie möglich wieder zurückhaben.“

„Ich will mit so vielen Spielern wie möglich angreifen“

Bei Ballbesitzphasen des Gegners ziehen sich die Salzburger unter Lijnders aber auch mal zurück – und bilden einen sehr, sehr engen, kompakten Block.

Prognose

Kurz vor dem Start in die Bundesliga-Saison sind Prognosen einigermaßen schwierig, weil die Personalsituation noch ungewiss ist. Der Pavlovic-Transfer zu Milan zieht sich, wird bald aber auch offiziell verkündet werden. Mit Oumar Solet steht ein weiterer Innenverteidiger vor dem Absprung, er hat in der gesamten Vorbereitung keine Rolle gespielt. Rechtsverteidiger Amar Dedic hat eine gute Vorbereitung hinter sich, aber ein klares Bekenntnis zum Klub zuletzt vermieden.

Im Fall von Luka Sucic bahnt sich ein Wechsel an, Sportdirektor Bernhard Seonbuchner hat es auf der Spieltags-PK vor dem GAK-Match folgendermaßen formuliert: „Luka ist in Gesprächen aktuell, deshalb war er gestern auch nicht auf dem Trainingsplatz. Und wird möglicherweise am Freitag auch nicht beim Spiel sein.“ Und auch sonst könnte sich bei dem ein oder anderen Spieler noch ein Transfer auftun.

Im Tor wird Leihspieler Janis Blaswich als Nummer eins und Kapitän in die Saison gehen, Alex Schlager ist Vize-Kapitän und soll ebenfalls zu Einsätzen kommen.

In der Innenverteidigung hatten zuletzt Samson Baidoo (20) und Hendry Blank (19) die Nase vorn. Beide äußerst talentiert, als Duo aber auch noch ziemlich unerfahren (Alternativen im Kader: Kamil Piatkowski, der nach Leihe zurück ist, und Bryan Okoh). Gut möglich, dass die Salzburger auf dieser Position noch auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Wenn ein Neuzugang kommt, dann muss es einer mit Startelf-Qualitäten sein, der sofort weiterhilft (so wurde das zuletzt jedenfalls kommuniziert). Dagegen hätte der Coach vermutlich nichts einzuwenden. Auch wenn er immer wieder betont: „Ich liebe es, mit Talenten zu arbeiten“. Und: „Training ist der beste Transfer“.

Während es kadertechnisch also noch Fragezeichen gibt, stehen wichtige Spiele unmittelbar bevor. In der Liga geht’s am Freitag bei Aufsteiger GAK los. Ein paar Tage später wird’s dann schon in der 3. Runde der Champions-League-Quali ernst: Am Dienstag gastiert der FC Twente zum Hinspiel in Salzburg.

Tipp Endplatzierung

Meister

GAK gegen Salzburg am Freitag ab 19:30 Uhr