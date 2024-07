Die Sky-Saisonvorschau: SCR Altach

Saisonstartinfos SCR Altach: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SCR Altach, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Fabrice Butzerin.



Budget

ca. 11 Mio. €

Saisonziel

So schnell wie möglich die Abstiegssorgen ad acta legen.

Vorbereitung

Mitte Juni standen beinahe alle Kaderspieler der Altacher wieder auf dem Trainingsplatz. Es fehlten einzig Paul Koller & Mohamed Ouedraogo (waren für ihre Nationalteams im Einsatz und hatten daher verlängerten Urlaub) sowie Gustavo Santos (reiste aus privaten Gründen später aus Brasilien an). Bereits mit von der Partie waren die Neuzugänge Lincoln, Diego Madritsch, Lukas Fridrikas, Ammar Helac und Filip Milojevic. Oliver Strunz kam einen Tag später dazu. Wie bereits im vergangenen Jahr verzichtete der SCRA auch diese Saison auf ein Sommertrainingslager, auch aufgrund der optimalen Trainingsmöglichkeiten am heimischen Campus.

Die Vorbereitung kann durchaus als gelungen bezeichnet werden. Zum einen hatten Standfest & Co. genug Zeit, die Jungs auf die neue Saison vorzubereiten. Der Großteil der Neuzugänge war bereits zum Trainingsstart in Altach, knappe sechs Wochen blieben bis zum Pflichtspielstart. Zum anderen waren die Testspiele größtenteils ordentlich. Zwar glänzte der SCRA weiterhin nicht mit einer exorbitanten Torausbeute, konnte gegen den GC Zürich (1:0) und den SC Freiburg (1:1) zum Abschluss der Vorbereitung aber respektable Ergebnisse erzielen. In beiden Tests traf übrigens Neuzugang Luca Kronberger.

Leider überstanden einige Akteure die Vorbereitung nicht unbeschadet. Neuzugang Diego Madritsch verletzte sich bereits im ersten Test gegen Nenzing schwer an der Schulter und muss einige Monate pausieren. Dem Brasilianer Lincoln machte erst das Sprunggelenk Probleme, derzeit laboriert er noch an einer Oberschenkelverletzung. Er verpasst dadurch wohl die ersten Pflichtspiele.

Ein ordentlicher Dämpfer war natürlich das Aus in der ersten Cuprunde beim SR Donaufeld. Gegen den Regionalligisten setzte es eine 0:2 Niederlage. Nun sind die Rheindörfler gefordert, am Samstag gegen die WSG Tirol eine Reaktion zu zeigen.

Transfers

Zugänge

Luca Kronberger (Sturm Graz)

Oliver Strunz (SCR Altach/Leihe)

Filip Milojevic (Bayer Leverkusen)

Lukas Fridrikas (Austria Lustenau)

Diego Madritsch (Ried)

Lincoln (vereinslos)

Jakob Odehnal (FC Dornbirn/Leih-Ende)

Samuel Mischitz (FC Dornbirn/Leih-Ende)

Anteo Fetahu (FC Dornbirn)

Ammar Helac (Austria Lustenau)

Vesel Demaku (SK Sturm)

Felix Oberwaditzer (Vorarlberg U18)

Salif Tietietta (SC Majestic)

Abgänge

Jan Zwischenbrugger (FV Ravensburg)

Alexander Eckmayr (WSG Tirol)

Constantin Reiner (Piast Gliwice/Leih-Ende, Altach verzichtete auf Wunsch des Spielers auf die Kaufoption)

Tobias Schützenauer (derzeit vereinslos)

Felix Strauss (FC Lahti)

Manuel Prietl (Karriereende)

Nosa Edokpolor (derzeit vereinslos)

Jan Jurcec (derzeit vereinslos)

Dominik Reiter (derzeit vereinslos)

Anteo Fetahu (Schwarz-Weiß Bregenz/Leihe)

Jakob Odenahl (FAC)

Djawal Kaiba (Schwarz-Weiß Bregenz/Kooperationsspieler)

Ousmane Diawara (Kuopion Palloseura/Leihe)

Durchschnittsalter + Kadergröße

Kadergröße: 27 Spieler

Durchschnittsalter: 24,2 Jahre

„Rising Stars“

Wenn der körperliche Zustand mitspielt und er sein enormes Potenzial abrufen kann, könnte Lincoln der Unterschiedsspieler beim SCRA werden. Auch der junge Vorarlberger Filip Milojevic hat sich in Altach gut eingefunden und könnte den Fans bei guter Entwicklung noch viel Freude bereiten.

Mögliche Altach-Startelf

Spielanlage

Hier wird sich nicht allzu viel ändern. Nach wie vor gelte es defensiv gut zu stehen und dann umzuschalten – soweit nach wie vor die Grundlage. Anschließend möchte Standfest an die Leistungen vor der Qualigruppe anknüpfen. Heißt die spielerische Entwicklung soll vorangetrieben werden. Der SCRA präsentierte sich damals schon deutlich flexibler und variabler.

Als wahrscheinlichste Grundformationen deutet derzeit viel auf ein 4-3-3 bzw. 4-2-3-1 hin. Nachdem in der vergangenen Saison vorwiegend die 3er bzw. 5er Kette vorrangig war, soll es nun also eher die Viererkette werden.

Prognose

Das Ziel Meistergruppe will in Altach vor der Saison niemand aussprechen. Vorrangig geht es wie jedes Jahr darum, so schnell wie möglich, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Obwohl das blamable Ausscheiden im Cup ein ordentlicher Dämpfer war, ist auch dank der zahlreichen Verstärkungen in der Offensive einiges möglich.

Tipp Endplatzierung

Platz 8-10