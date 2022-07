Die Sky-Saisonvorschau: SK Austria Klagenfurt

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Klagenfurt, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteuer Guido Friedrich.



Budget

4.500.000 Euro

Saisonziel

Klassenerhalt

Vorbereitung

In der Vorbereitung haben die Klagenfurter über weite Strecken den Grundstein auf österreichischem Terrain gelegt. Insgesamt sechs Mal wurde diesen Sommer getestet – das Highlight war natürlich die Bundesliga-Generalprobe gegen den FC Southampton. In sechs Spielen holten die Waidmannsdorfer drei Siege, zwei Unentschieden und kassierten eine Niederlage zum Auftakt gegen Osijek.

Insgesamt wurde viel rotiert und ausprobiert in den Testspielen. Auch systematisch! Teils mit 3er bzw. 5er Kette, teils mit der altbewährten 4-3-3-Grundordnung. Peter Pacult hat seinen Stamm großteils gefunden, wird von Spieltag zu Spieltag wohl auf zwei bis drei Positionen rotieren.

Der Kader ist auf der einen oder anderen Positionen etwas breiter geworden. Damit hat auch der Klagenfurter Cheftrainer mehr Optionen, trotz der namhaften Abgänge von Alex Timossi Andersson (Leihende), Patrick Greil (Rapid) und Turgay Gemicibasi (Leihe/Kasimpasa).

Transfers

Zugänge

VORNAME NACHNAME VEREIN VERTRAG ABLÖSE Sinan KARWEINA Türkgücü München 30.06.2024 Ablösefrei Simon STRAUDI SV Werder Bremen 30.06.2024 Ablösefrei Jonas ARWEILER Almere City 30.06.2024 – Andy IRVING Türkgücü München 30.06.2025 Ablösefrei Christopher WERNITZNIG WAC 30.06.2024 + 1 Jahr Ablösefrei Nikola DJORIC Rad Belgrad – Ablösefrei Marco KNALLER Wacker Innsbruck 30.06.2025 Ablösefrei Moritz BERG Magdeburg U19 30.06.2024 Ablösefrei

Ab gänge

VORNAME NACHNAME VEREIN VERTRAG ABLÖSE Turgay GEMICIBASI Kasimpasa Leihe – Patrick GREIL SK Rapid Wien 30.06.2025 Ablösefrei Florian FREISSEGGER DSV Leoben – Ablösefrei Marcel KÖSTENBAUER Viktoria Berlin Leihe – Alex TIMOSSI ANDERSSON Bayern München Leih-Ende – Tim MACIEJEWSKI Union Berlin Leih-Ende – Lennart MOSER Union Berlin Leih-Ende – Rajko REP Vereinslos – Ablösefrei Ivan SARAVANJA Akritas Chlorakas – Ablösefrei Alexander FUCHS Vereinslos – Ablösefrei Darijo PECIREP SV Stripfing – Ablösefrei Julian VON HAACKE Vereinslos – Ablösefrei Benjamin HADZIC Vereinslos – Ablösefrei

Kadergröße & Durchschnittsalter

26 Spieler (Ø 25.1 Jahre)

„Rising Stars“/“Ankick“-Tipps



Moritz Berg & Andy Irving

Mögliche Startelf

Spielanlage

Peter Pacult setzt grundsätzlich auf eine 4-3-3-Grundordnung. In der Vorbereitung wurde aber auch ein 5-3-2 gegen den Ball bzw. 3-5-2 bei Balleroberung getestet. Das spielten die Waidmannsdorfer auch im letzten Test gegen Southampton. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison standen die Klagenfurter jedenfalls für „mutigen Fußball“.

Selten passten sich die Kärntner dem jeweiligen Gegner an. Vielmehr bot Peter Pacult – auch in Spielen gegen vermeintlich große Mannschaften – seine bewährte Grundordnung auf und überzeugte mit situativem Pressing und der einen oder anderen Systemanpassung. Das wird man wohl auch in der kommenden Spielzeit beibehalten!

Prognose

In der vergangenen Saison hatte Peter Pacult personell oftmals nicht gerade die Qual der Wahl. Insbesondere im Herbst auf Grund von zahlreichen Verletzungen und Sperren. Dadurch hat sich aber auch wiederum eine Mannschaft gefunden, die zu überzeugen wusste und mit Platz 6 überraschen konnte am Ende des Grunddurchganges. Heuer hingegen ist der Konkurrenzkampf auf der einen oder anderen Position gestiegen. Und daher auch die Qualität nicht unbedingt gesunken.

Man darf also gespannt sein, ob die Kärntner wieder eine Überraschung landen können. Vom Gefühl her wird es allerdings schwierig, sollte keiner der Top-6-Anwärter ausrutschen. Daher rechne ich mit einer Teilnahme an der Qualifikationsgruppe, in der die Violetten aber eine gute Rolle spielen und vielleicht doch noch im Finish Richtung Europacup schielen könnten.

Tipp Endplatzierung

Mein Grunddurchgangs-Tipp: 8. Platz

Endplatzierung: 8. Platz

(Guido Friedrich)