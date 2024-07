Die Sky-Saisonvorschau: Sturm Graz

Saisonstartinfos Sturm Graz: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SK Sturm Graz, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Jörg Künne.



Transfers

Zugänge



Daniil Khudyakov (Lok Moskau)

Emanuel Aiwu (Cremonese)

Arjan Malic (SV Ried)

Emir Karic (Darmstadt)

Tochi Chukwuani (Lyngby BK)

Lovro Zvonarek (FC Bayern/Leihe)

Biereth (Arsenal)

Abgänge

Vitezslav Jaros (Liverpool/Leih-Ende)

David Affengruber (Vereinslos)

David Schnegg (D.C. United)

Javi Serrano (Atletico Madrid/Leih-Ende)

Vesel Demaku (SCR Altach)

Luca Kronberger (SCR Altach)

Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise)

Luca Maric (TSV Hartberg)

Samuel Stückler (Vereinslos)

Vorbereitung bei Sturm

Tops

Gegen die AS Monaco und Adi Hütter kämpften sich die Grazer zu einem überzeugenden 2:2. Auch der FC Midtjylland konnte besiegt werden (3:1). Die Neuzugänge Arjan Malic und Lovro Zvonarek überzeugten.

Flops



Im Testspieldoppel gegen NK Domzale (0:3) und und Rukh Lwiw (1:4) gab es zwei deutliche Niederlagen. Und Seedy Jatta hat sich – wie schon im Winter – während der Vorbereitung verletzt.

Kadergröße und Durchschnittsalter



Kadergröße: 28 Spieler

Durchschnittsalter: 23 Jahre

„Rising Stars“ bei Sturm



Arjan Malic und Lovro Zvonarek waren positive Überraschungen in der Vorbereitung. Beide Neuzugänge sind unter 20 Jahre alt.

„Ankick“-Tipps

Tomi Horvat

Kjell Scherpen

Jon Gorenc-Stankovic

Dimitri Lavalee

Mögliche Sturm-Startelf

Spielanlage



Die Grazer spielen Pressing mit verschiedenen Anlaufmustern. Im Frühjahr wurde die Raute immer wieder um 45 Grad verdreht und ein 4-2-2-2 praktiziert.

Prognose Vereinsredakteur

Das Cupspiel in Krems hat gezeigt, dass es – vor allem zu Beginn – eine zähe Saison werden könnte. Die Konkurrenz (LASK, Rapid) kommt nicht schwächer in diese Saison. Der amtierende Meister sollte schauen, in den ersten Runden nicht zuviele Punkte liegen zu lassen. Von der Kaderbreite her allerdings ist Sturm gut aufgestellt. Obwohl Prass fehlen würde (wird).

Tipp Endplatzierung von Sturm



Platz 2

