Diese Teams sind bereits fix bei der EURO 2024 dabei

Am 2. Dezember werden in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen für die EURO 2024 in Deutschland ausgelost. Nach dem zehnten Spieltag der Qualifikationsphase stehen dann 21 der 24 EM-Teilnehmer fest.

Bereits nach der Vergabe der EURO am 27. September 2018 in Nyon stand fest, dass Deutschland als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Mit Belgien, Frankreich und Portugal qualifizierten sich die ersten Teams am 13. Oktober (7. Spieltag) über den sportlichen Weg für die EURO 2024. Als bislang letzte Teams taten dies Albanien und Dänemark am 17. November (9. Spieltag). Polen muss nach dem 1:1 gegen Tschechien auf den Umweg über die Playoffs hoffen. Hier eine Übersicht der bereits qualifizierten Mannschaften:

Drei Mannschaften werden sich noch über den Playoff-Weg (21. Bis 26. März) qualifizieren. Daher wird das gesamte Teilnehmerfeld erst rund 2,5 Monate vor dem EM-Auftakt am 14. Juni (21 Uhr in München) feststehen.

Bild: GEPA