Djokovic gibt Zusage für Cincinnati

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (39) kehrt zum ATP-Masters nach Cincinnati zurück. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekannt gaben, habe der dreimalige Turniersieger seine Zusage gegeben. Djokovic hatte 2023 zum bislang letzten Mal bei dem Hartplatzturnier gespielt, das auf dem Weg zu den US Open in New York (ab 30. August) der letzte Härtetest ist.

Der Serbe hat den Titel in Cincinnati 2018, 2020 und 2023 gewonnen, vor drei Jahren in einem epischen Finale mit zwei Tiebreaks gegen Carlos Alcaraz. Ob der Spanier nach seiner folgenschweren Handgelenksverletzung in Cincinnati (11. bis 23. August) wieder dabei ist, steht noch nicht fest. Zuletzt postete Alcaraz Trainingsbilder, die Fortschritte zeigten.

Djokovic konzentriert sich im weit fortgeschrittenen Tennisalter auf wenige Top-Events auf der Tour. So steht er nicht im Teilnehmerfeld für das am Sonntag beginnende Masters in Montreal. Dort fehlen auch Wimbledonsieger Jannik Sinner (Italien) und Alcaraz. French-Open-Champion Alexander Zverev (Hamburg) geht als Top-Favorit ins Turnier.