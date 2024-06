Djokovic meldet sich: „Operation gut verlaufen“

Novak Djokovic hat sich am Donnerstag nach seiner Knie-Operation in einem Beitrag auf Instagram gemeldet. Der noch Weltranglisten-Erste hatte in seinem Achtelfinale gegen Francisco Cerundolo eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten und musste nach dem Fünf-Satz-Sieg sein Viertelfinale gegen Casper Ruud absagen. „Ich bin froh, euch mitzuteilen, dass die Operation gut verlaufen ist“, postete Djokovic.

Er habe einige harte Entscheidungen treffen müssen, weil er sich einen Innenmeniskusriss zugezogen hatte. „Ich werde mein Bestes geben, dass ich gesund und fit so bald wie möglich auf den Court zurückkehren kann. Meine Liebe für diesen Sport ist stark und der Wunsch, auf höchstem Level zu spielen, treibt mich an“, verlautete der 24-fache Major-Sieger.

Djokovic meldet sich auf Instagram bei seinen Fans:

Djokovic-Teilnahme in Wimbledon sehr fraglich

Ob es der siebenfache Wimbledon-Champion gar bis zum Rasen-Klassiker vom 1. bis 14. Juli schafft, scheint aber sehr fraglich. Danach könnte Djokovic nach Roland Garros zurückkehren, wo vom 27. Juli bis 4. August die Olympischen Spiele ausgetragen werden.

Djokovic hatte im Vorjahr drei von vier Majors gewonnen, hat in diesem Jahr aber einige, auch körperliche Schwierigkeiten und noch keinen Titel gewonnen. Bei den Australian Open verlor er gegen den späteren Sieger Jannik Sinner im Halbfinale, der Italiener löst ihn am Montag als neue Nummer eins der Welt ab.

