Doch kein Abschied? Bremen will ÖFB-Legionär Schmid wohl halten

Werder Bremen plant bei Romano Schmid offenbar einen Kurswechsel.

Der ÖFB-Teamspieler gilt seit mehreren Transferfenstern als Verkaufskandidat, auch mit Blick auf seinen bis 2027 laufenden Vertrag wurde im Umfeld davon ausgegangen, dass ein Abgang im kommenden Sommer wieder ein Thema werden könnte. Nun signalisiert der Klub jedoch klar: Bremen will verlängern.

Bremen-Boss Fritz: „Werden Gespräche suchen“

Geschäftsführer Clemens Fritz wird in diesem Zusammenhang von der Bild zitiert. „Wir würden sehr gerne mit ihm verlängern. Gespräche mit ihm haben noch nicht stattgefunden, wir werden sie in den nächsten Wochen suchen. Romano fühlt sich in Bremen sehr wohl und hat eine große Bedeutung für uns. Ich schätze ihn sehr“, sagte Fritz dem Bericht zufolge. Ob Schmid selbst einen längeren Verbleib an der Weser anstrebt, ist offen.

Der 26-Jährige ist seit Jahren Stammspieler und Leistungsträger bei Werder. Im November hatte Schmid bereits erklärt, dass ihn der gescheiterte Abgang im Sommer beschäftigt habe. „Werder hätte mir keine Steine in den Weg gelegt. Es war einfach nichts Passendes dabei, aber das hat viel mit mir gemacht“, sagte er damals.

Schmid bereits im Winter heiß begehrt

Sportlich blieb Schmid in dieser Saison wie mehrere Teamkollegen nicht durchgehend auf dem Niveau der Vorjahre. In 28 Einsätzen stehen zwei Tore und sieben Vorlagen in der Statistik.

Schmid wurde im Winter mit Leeds United in Verbindung gebracht.

(Red.)

Bild: Imago