Olympique Lyon hat die Ligaphase der Fußball-Europa-League auf Platz eins beendet.

Die Franzosen holten durch das Heim-4:2 am Donnerstag über PAOK Saloniki 21 Zähler aus acht Partien, dahinter folgt das nach dem 3:2 gegen Salzburg punktegleiche Aston Villa. Roter Stern Belgrad steht nach einem Heim-1:1 gegen Celta Vigo als 15. im Playoff. Dass es für die Serben nicht zum Sieg reichte, lag auch an zwei aberkannten Toren von Marko Arnautovic.

Arnautovic im Pech! VAR verhindert Doppelpack gegen Celta

In der neunten Minute traf der ÖFB-Rekordspieler mit einem überlegten Abschluss aus zwölf Metern. Allerdings wurde der Treffer nach VAR-Intervention wegen eines angeblichen Foulspiels von Assistgeber Aleksandar Katai zurückgenommen. Zehn Minuten später versenkte Arnautovic den Ball neuerlich sehenswert im Netz, diesmal zählte das Tor aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung des 36-Jährigen nicht. Arnautovic wurde in der 79. Minute ausgetauscht, sein Ersatzmann Bruno Duarte sorgte in der 89. Minute für den Endstand.

Freiburg trotz Niederlage vorzeitig im Achtelfinale

Junior Adamu spielte bei Freiburgs 0:1 in Lille bis zur 60. Minute, Philipp Lienhart fehlte verletzungsbedingt. Freiburg ist als Siebenter im Achtelfinale. Auch weitere Österreicher schafften es in die K.o.-Phase: Goalie Florian Wiegele wurde mit Viktoria Pilsen durch ein 1:0 beim FC Basel 14., die Schweizer mit Flavius Daniliuc verabschiedeten sich hingegen aus dem Bewerb.

Genk holte mit Tobias Lawal im Tor und Nikolas Sattlberger auf der Bank vor eigenem Publikum gegen Malmö ein 2:1 und wurde Neunter, für Florian Grillitsch und Braga reichte es nach einem 0:0 bei den Go Ahead Eagles zu Endrang sechs und damit zum direkten Aufstieg ins Achtelfinale.

(APA.)

