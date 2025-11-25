Dortmund feiert klaren Heimerfolg gegen Villarreal
Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer haben in der Champions League einen klaren Erfolg gegen Villarreal gefeiert. Auch Juventus Turin, Napoli und Marseille feiern Siege.
Der BVB ist nach einem 4:0 (1:0) gegen die Spanier punktgleich vor dem FC Chelsea – der einen klaren Sieg gegen den FC Barcelona feierte – Vierter. Niederlage Nummer zwei setzte es für Newcastle United mit einem 1:2 bei Olympique Marseille. Siege gab es auch für Juventus Turin (3:2 bei Bodö/Glimt) und Napoli (2:0 gegen Karabach Agdam). Slavia Prag trennte sich ohne Muhammed Cham von Athletic Bilbao torlos.
Serhou Guirassy (45.+2, 54./Elfmeternachschuss) und der Ex-Salzburger Karim Adeyemi (58.) sorgten gegen Villarreal für klare Verhältnisse. Der Schlusspunkt ging auf das Konto von Daniel Svensson (95.). Der BVB konnte damit mit dem in der 77. Minute ausgetauschten Sabitzer einen Negativtrend von drei sieglosen Pflichtspielen stoppen.
Die Tore im VIDEO
1:0 – Guirassy (45. + 2)
Rote Karte – Foyth (50.)
2:0 – Guirassy (54.)
3:0 – Adeyemi (58.)
4:0 – Svensson (90. + 5)
