Am Sonntag kommt es in der Generali Arena zum 344. Wiener Derby zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid. In der 247. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobweis spricht Austria-Verteidiger Aleksandar Dragovic über das Spiel und warum er ein enges Stadtduell gegen angeschlagene Hütteldorfer erwartet.

Angesprochen auf den Fehlstart des grün-weißen Erzrivalen sagt Dragovic: „Ein angeschlagener Boxer ist immer am gefährlichsten und das ist Rapid gerade. Sie haben das Auftaktspiel verloren und in einem Derby gibt es sowieso nie einen Favoriten. Egal ob man Erster oder Letzter ist. Man kann zwar nur drei Punkte holen, aber das Spiel ist ja für die Fans. Wir haben das erste verloren und wollen und müssen drei Punkte holen.“

„Wie wir das schaffen? Natürlich Ruhe bewahren, so wie Real: Die spielen keine Finale, sondern gewinnen sie. Und so muss man auch ins Derby reingehen. Nicht spielen, sondern gewinnen. Egal wie, ob dreckig oder schön.“

Das erste Stadtduell der laufenden Saison ging im Herbst 2024 mit 2:1 (1:1) an die Hütteldorfer. Abwehrchef Dragovic musste damals in der 53. Minute wegen muskulären Problemen vom Platz.

Dragovic will Sieg für Austria-Fans holen

Im Duell am Sonntag soll es laut dem 33-Jährigen besser laufen: „Wir müssen in allen Belangen um ein Prozent besser sein als Rapid. So müssen wir schon von der ersten Minute ins Spiel gehen“, so Dragovic. „Sie werden natürlich alles riskieren. Sie müssen kommen, werden laufen, kratzen und beißen. Aber das werden wir auch, und wir werden dagegenhalten. Und wir werden versuchen, für unsere Fans den Sieg zu holen.“

Dragovic bleibt zuversichtlich: „Trotzdem müssen wir Ruhe bewahren. Ein Spiel geht ja 90 Minuten und sie werden kommen. Wir werden bereit sein und ich hoffe mit einem besseren Ende für uns, denn sonst bin ich sauer.“

Das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid am Sonntag, ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA