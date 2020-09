Drei Corona-Fälle bei CL-Finalist PSG – Neymar ein Betroffener

Bei Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf drei erhöht. Drei nicht näher genannten Spieler seien positiv getestet worden, teilte der französische Meister am Mittwoch auf Twitter mit. Die Betroffenen unterlägen dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll. Alle Spieler und Mitarbeiter würden in den nächsten Tagen getestet.

Laut französischer Liga darf ein Team außerdem kein Mannschaftstraining ausüben, wenn mehr als drei Spieler oder Betreuer mit einer Corona-Erkrankung innerhalb von acht Tagen gemeldet sind, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Offenbar handelt es sich bei den drei Spielern um Superstar Neymar, Angel di Maria und Leandro Paredes.

PSG hatte am Sonntag vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München 0:1 verloren. Die Pariser sollen am 10. September ihr erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen. Die drei positiv getesteten Spieler dürften dabei dann nicht auf dem Feld stehen, weil sie laut Vorgaben der französischen Liga LFP in Quarantäne müssen.

