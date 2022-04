Drei Jahre ohne Sieg: Das lange Warten auf einen Rapid-Erfolg gegen Salzburg

Rückblick in den Februar 2019: Rapid gewinnt im Allianz Stadion bisher zum letzten Mal gegen Red Bull Salzburg.

Der letzte Auswärtssieg bei den Bullen gelang den Hütteldorfern etwa vier Jahre davor, am 1. August 2015. Viel Zeit ist also seit dem letzten Erfolg von Rapid in Salzburg vergangen. Und auch am heutigen Sonntag stehen die Vorzeichen auf Salzburg-Sieg: In der Meistergruppe haben die Bullen bereits 14 Punkte Vorsprung auf Rapid. Doch im grün-weißen Lager ist man überzeugt: Der lang ersehnte grün-weiße Erfolg gegen den Serienmeister soll endlich gelingen.