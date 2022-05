Dritter Sieg: Schweden übernimmt Führung in Österreich-Gruppe

Schweden hat sich in der Österreich-Gruppe der Eishockey-WM nach einem 6:0 gegen Großbritannien vorerst an die Spitze gesetzt.

Die Skandinavier lagen in Tampere am Dienstag schon nach dem ersten Drittel 5:0 voran. Anton Bengtsson und Verteidiger Rasmus Dahlin verbuchten am Ende jeweils drei Scorerpunkte. Auch die Schweiz wahrte in Helsinki ihre weiße Weste. Nach Siegen gegen Italien und Dänemark siegten die Schweizer in der Gruppe A mit 3:2 auch gegen Kasachstan.

Österreich war Schweden am vergangenen Samstag mit 1:3 unterlegen. Am Mittwoch folgt für die Schweden im Schlager des Tages das Duell mit Gastgeber Finnland.

(APA).

Beitragsbild: Imago.